'No son nada, ni una carrera'; mujer impide boda de su hijo

Perú.- Una mujer impidió la boda de su hijo, luego de que éste y la mujer que iba a desposar se escaparan para perpetuar al acto nupcial.

En el video se observa a la madre del novio deteniendo la boda, alegando que ambos acaban de cumplir los 18 años y “no son nada, ni una carrera”.

Al momento la mujer pide que detengan la boda mientras intenta contactar a la madre de la joven para que se entere y acuda al lugar.

¿Mayor de edad? Recién has cumplido 18 años, no sabes la enfermedad que tengo y lo que me estás causando”, reprocha la mujer a su nuera, a quien sostiene del brazo.