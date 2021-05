"No te dejaré morir": Embarazada salva a 3 niños de morir ahogados en lago de Míchigan

Estados Unidos.- La mujer de nombre Alyssa DeWitt dice que está feliz de estar en el lugar correcto en el momento correcto después de que salvó a tres niños de ahogarse cerca del muelle de Michigan.

Según UpNorthLive, DeWwitt, que tiene cinco meses de embarazo, se puso en acción después de notar que los niños agitaban los brazos desde el agua después de que las corrientes de resaca los arrastraran más profundamente hacia el lago.

DeWitt vio lo que estaba sucediendo y comenzó a correr por el muelle para ver si podía ayudar. La mujer llamó al 911 y dice que le gritó a la policía que se diera prisa, pero pronto se dio cuenta de que no podía esperar mucho más o de lo contrario los niños podrían no salir del agua.

DeWitt se estiró sobre el muelle para llegar a los niños, pero sacarlos fue difícil, le dijo a la estación.

Esta parte se quedará conmigo para siempre. Esta chica me miró y dijo: 'Me voy a morir'. Me hace llorar cada vez que lo pienso ”, dijo DeWitt. “Dije 'te lo prometo. No te dejaré morir. Te sacaré del agua.