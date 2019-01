No te metas con Venezuela: Maduro a Trump

Caracas, Venezuela.- "Hands offs Venezuela de inmediati", fueron las palabras del presidente Nicolás Maduro dirigidas hacia su homónimo de Estados Unidos, Donald Trump, para que permanezca alejado de los asuntos internos de Venezuela.

El venezolano se encontraba en una conferencia desde el Palacio de Miraflores hablando sobre la capacidad de su pueblo de "plantar frente al imperio gringo y decirle no".

Maduro preguntó a sus asesores cómo se dice en inglés "Así no, Donald Trump", en referencia a lo que considera intervencionismo estadounidense con un golpe de estado luego de que Juan Guaidó se declarara presidente interino, desconociendo al propio Nicolás Maduro.

"No that way, Donald Trump", intentó decir el sucesor de Hugo Chávez en un extraño inglés.