No te pierdas la conjunción de Marte, Urano y la Luna este 21 de enero

La noche de este jueves 21 de enero y madrugada del viernes 22 se podrá ver desde la Tierra un fenómeno astronómico espectacular, la conjunción planetaria de Marte, Urano y la Luna.

Si eres alguien que no se emociona ante sucesos como ese, pues no tienes el equipo necesario para apreciarlo como debe, no pierdas las esperanzas, pues en esta ocasión unos binoculares bastan.

Profesionales de Earthsky.org aseguran que desde ayer, miércoles 20 de enero los dos astros ya se posicionaron relativamente juntos, pero será esta noche cuando ambos se encuentren más cerca que nunca y además acompañados de nuestro satélite natural.

Los expertos agregaron que los dos planetas tendrán la misma “ascensión recta” porque marte se encargará de pasar apenas a 1.75 grados al norte de Urano, el séptimo planeta que se ubica en el Sistema Solar.

La órbita del último orbe mencionado se ubica tan solo a 2 mil 900 millones de kilómetros del Sol, aunque esta vez tendrá una magnitud de 5.8 en las alturas, dijeron los científicos del portal mencionado.

Por otro lado, el también llamado "planeta rojo" es el cuarto en el orden dentro del Sistema Solar y orbita en una distancia promedio de 231.1 millones de kilómetros, ya que se verá con una magnitud 0.2.

Para quienes no tienen claro en qué importa la magnitud de los astros, expertos de in-the-sky.org explican que entre menor sea ese número, más brillante será en los cielos. Esto significa que Marte será más visible que Urano.

A pesar de lo anterior, es importante resaltar que ambos podrán ser vistos desde nuestro planeta con la ayuda de binoculares, desde México esto también será posible, así que no pierdas la oportunidad.

Para encontrar al orbe más difícil, en este caso Urano, la NASA recomienda primero ubicar a la Luna y el planeta rojo dos horas después de que obscurece, luego, buscar un pequeño disco color azul con un brillo menor.