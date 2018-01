"No tengo palabras, qué duro es recibir la noticia de tu partida"

Trágico accidente enlutó a dos familias en Barrancas de Puntaneras antes de finalizar el 2017.

Se trata de un accidente de la que fue victima una pareja que viajaba sobre la ruta 1 de este a oeste.

La mujer que al parecer conducía el auto fue identificada como Rebeca Solís de 30 años, según informó el Organismo de Investigación Judicial (OIJ).

Al parecer la conductora perdió el control del vehículo, lo que ocasionó la volcadura para después impactarse contra un poste de luz eléctrica y provocarle la murete a ella y a otra persona de sexo masculino que viajaba en el carro.

Después del trágico accidente Solís fue reconocida por su familia, amigos y otras personas allegadas como un ser humilde, alegre, trabajadora y carismática.

“No tengo palabras, que duro es recibir la noticia de tu partida. Yo siempre te voy a recordar como la gran mujer que fuiste con ese carisma, alegre y humilde, una mujer con luz, mi querida Rebe del Mar. Lloro tu partida y no puedo creer esto todavía.

Gracias por compartir conmigo tantos momentos, por tu amistad y tantas locuras que voy a atesorar siempre en mi corazón. Una gran pérdida para todos sus amigos, mucha fortaleza a la familia. No se muere quien se va, solo se muere el que se olvida”, escribió en Facebook una usuaria identificada como Massiel VB.

Por su parte, Karina Álvarez Rodríguez aseguró que no tenía razones para celebrar: “Hoy muchos celebran, no puedo decir yo lo mismo con este dolor que invade mi corazón, mi Rebe del Mar, fuiste la persona más especial que podía existir hoy me uno al dolor de la familia Solís Araya”

También en el accidente hubo dos heridos, una mujer de apellido Carmona de 31 años y un menos de edad quienes fueron trasladados a un hospital para recibir atención medica, según la prensa libre.