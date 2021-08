“No tienes que morir". Joe Biden ofrece $100 dólares a quien se vacune en Estados Unidos

Estados Unidos.- El presidente Joe Biden, en su afán por que los estadounidenses se vacunen, ha ofrecido pagos de $ 100 a los residentes reciban la vacuna y a la vez que exige a los trabajadores federales se vacunen o reciban pruebas regulares de coronavirus.

La gente está muriendo y morirá si no tiene por qué morir. Si no estás vacunado, no tienes que morir, dijo Biden