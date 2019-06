Nombran mejor chef del mundo a la mexicana Daniela Soto-Innes

La chef mexicana Daniela Soto-Innes, de 28 años de edad, fue elegida como la mejor chef femenina del mundo durante la ceremonia de premiación de "Los 50 mejores restaurantes del mundo", llevada a cabo en el hotel Marina Bay Sands, en Singapur.

La joven mexicana, quien se encuentra a cargo de los prestigiosos restaurantes "Cosme" y "Atla", ubicados en Nueva York (EU), ha sido reconocida por la asociación de "The World's 50 Best Restaurant" como la mejor chef mujer del planeta, imponiéndose como la ganadora más joven de este premio en toda la historia.

Gracias al incansable trabajo de ella y su equipo, compuesto por cocineros de todo el mundo, Soto-Innes le ha dado un lugar especial a la gastronomía mexicana en la cosmopolita Nueva York (y en el mundo), en un tiempo en que los restaurantes mexicanos no tenían gran presencia.

Entre sus numerosas distinciones destacan las tres estrellas recibidas por el New York Times, el Rising Star Chef of the Year y el más reciente título como la mejor chef del mundo.

Daniela es originaria de la Ciudad de México. Cuando tenía 12 años se mudó a Texas, donde a los 15 años comenzó a trabajar en una carnicería junto al chef Chris Shepherd.

Posteriormente, regresó a la capital de México para un periodo de prueba en la cocina de Pujol junto a Enrique Olvera, su importante aliado en proyectos y con quien colabora en los dos restaurantes de Nueva York, y con quien planea abrir pronto dos más en Los Ángeles.

Soto-Innes relata que al comenzar a trabajar en cocinas, se dio cuenta de que el ambiente de que "a pesar de que los chefs hacen felices a los comensales y los ayudan a crear experiencias increíbles, hacen lo opuesto con sus equipos".

Decepcionada de ello, se propuso formar un equipo donde la calidad y la diversión no estuvieran separadas, sin hacer distinciones de géneros ni nacionalidades. Todo con la comunicación y la disciplina como estandarte en el equipo.

Un chef no solo es el que cocina, escribe menús o crea recetas, sino el que escucha a su equipo, lo cuida y aprende cómo tratar a cada persona individualmente para que alcance su potencial máximo y consiga u estilo propio.

La chef mexicana aprovechó la ocasión para destacar el trabajo de su equipo, que se ha caracterizado por ser incluyente y contar con cocineros de todo el mundo, entre ellos inmigrantes del centro y sur de América.

Su restaurante "Cosme" en Nueva York saltó a la fama en septiembre de 2016, cuando el entonces presidente de Estados Unidos, Barack Obama, y su esposa Michelle acudieron al lugar y comieron tlayudas de maíz dulce con cheddar, mole, costillas, tostadas de abulón y sus célebres carnitas de pato.

Al exmandatario se deleitó tanto con el manjar mexicano que mencionó al restaurate en su cuenta de Twitter. Dos años después, "Cosme" estaba en las listas de mayor prestigio mundial, donde ocupó el puesto número 12 entre los mejores restaurantes del mundo este 2019.