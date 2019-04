Novia denuncia a su dama de honor por opacarla el día de su boda

Una chica está demandando a una de sus damas de honor por la cantidad de más de medio millón de pesos por arruinarle el que debería ser el día más feliz de su vida, su boda.

‘IgnoredBride’, una usuaria de 25 años de edad, compartió su historia en Reddit, donde contó que su amiga le robó la atención de los invitados, al presentarse con su nuevo esposo y además embarazada el día de su boda.

Ella trajo a su nuevo esposo con su más uno, pese a que nunca lo conocí y sabiendo que no me agradaría la idea

Recordó que cuando se comprometió con su actual esposo, su amiga estaba soltera por lo que no pensó en darle un plus one, pero notó que se había ofendido así que decidió darle su pase extra.

La novia recibió comentarios negativos al hacer la denuncia. Imagen ilustrativa. Foto: Pixabay

“Estaba enormemente embarazada y no se abstuvo de presumir. Mi esposo y yo somos muy jóvenes (25) y en la cultura de mi esposo, quedar embarazada antes de finales de los 20 o 30 es básicamente un embarazo adolescente y obviamente atrajo la ATENCIÓN”.

Cuenta la ofendida, que las personas en la fiesta no dejaban de mirarla y hacerles preguntas, sobre su embarazo.

Cuenta la novia que su amiga tiene una personalidad una personalidad vibrante y que tenia una manera de eclipsar a todos los que la rodean, del mismo modo habló del esposo de su amiga, de quien dijo que era muy alto e increíblemente atractivo, lo que atrajo mucha atención, así lo informó Actitudfem.

“Ni siquiera puedo mirar las fotos sin llorar y quiero desesperadamente que mi boda se repita. Sinceramente, siento que Anna me debe una boda e hizo todo esto como venganza por ofenderle hace años, ¿o me equivoco?”, concluyó la mujer anónima.

Sin embargo, su publicación no causó las reacciones que esperaba, sino todo lo contrario, todos hacían comentarios negativos hacia ella, donde la mayoría coincidía en que debería dejar de envidiar tanto a la mujer que no hizo más que asistir a su boda y divertirse como cualquier otro invitado.