Novia se toma fotos de compromiso y muestra su alopecia

Estados Unidos.- Una novia de 21 años de edad decidió mostrar su secreto que desde niña había guardado en las fotografías de compromiso de su boda. Simplemente se preparó y publicó en redes sociales que desde su niñez había quedado sin ningún cabello en la cabeza.

Esta enorme decisión que siempre quiso tomar y nunca lo había de decidido que le tomaran las fotos sin la peluca que siempre lleva puesta desde que tenía 8 años, cuando comenzó a caer el cabello y los médicos le diagnosticaron alopecia.

HISTORIA DE AMOR

Ella y su prometido, Bryan, se conocieron hace cinco años siendo estudiantes, y Meaux, quien es estudiante y trabaja como camarera, asegura que perder el cabello acabó con su autoestima.

También narró que desde pequeña por su enfermedad sufrió bullying cuando iba a la escuela.

Ahora la feliz novia expresa que: “Él me enseñó que a la gente que te ama no le importa si tienes pelo o no, y a quienes sí les importa no merecen ni tu tiempo ni tu amor”.