"Nuestros hijos son tratados como perros", madre de chico que intentó suicidarse en servicio militar

Cuba.- La madre de un joven cubano que intentó suicidarse denunció que los reclutas del Servicio Militar de la isla caribeña son tratados como "perros", razón por la cual su hijo habría hecho el amago de atentar contra su propia vida.

Mediante una publicación posteada en Facebook, Yulennys Martínez Pérez, progenitora del joven Alexey Sosas Morales, dio a conocer que su hijo ha tenido que hacerle frente a una aguda depresión a 12 días de darse de baja del servicio militar cubano.

Debido a que en las últimas semanas Alexey ha hecho varios intentos por suicidarse, detalló, en esos momentos se encuentra internado en la sala de Psiquiatría del Hospital Militar de Camagüey.

"Nuestros hijos son amenazados y tratados como si fueran perros. No es justo que nuestros hijos que están prestando servicios a nuestra sociedad sean tratados de tal forma", son las palabras con las que la desesperada madre termina su publicación.

En el post, Yulennys da a conocer que Sosas Morales se encuentra tan mal que el joven no quiere hablar, ello a consecuencia del trato inhumano que les dan en el Servicio Militar del gobierno cubano. Asimismo, la mujer hace hincapié en que el joven presenta "marcas en su cuerpo", sobre todo estando estas en su cuello.

Pese al estado en el que se encuentra, señaló, sus superiores lo han amenazado con pegarle y hasta con procesarlo ante la Fiscalía si no continua con sus deberes militares, puesto que han afirmado que no presenta ningún problema.

"Se vació una bala de gas en el cuerpo y yo le quité la fosforera, al día siguiente de lo sucedido llamé para la unidad e informé lo ocurrido y nadie me hizo caso. Me entrevisté con con el coronel Columbié, el cual me dijo que el no iba preso porque solo le faltaban 12 días para darle la baja, pero cuando di la espalda se lo llevaron para la unidad nicaragüense y al otro día lo metieron preso en los calabozos de prevención", puntualizó sobre la ausencia advertida por los militares a propósito de su hijo.

La madre reveló que, tras ese primer intento, Alexey de nueva cuenta quiso suicidarse, pero esta vez intentó ahorcarse con un cordón, pero sus planes fueron interrumpidos por los guardias cubanos, quienes lo amenazaron con darle una golpiza si es que volvía a hacerlo.

"¿Ustedes creen que unos intentos de suicido son pendejadas de una persona? ¿Hasta dónde tendría que llegar el límite de una persona para ya no hallarle valor a la vida?", cuestionó Martínez Pérez luego de señalar que el coronel Columbié aseguró al fiscal que el recluta no tenía nada y que eran "pendejadas" del joven.

Por último, al indicar que los militares le informaron que Sosa Morales sería acusado ante las autoridades por haber atentando contra su vida, Yulennys instó a las madres de otros jóvenes que también han sido víctimas de maltrato dentro del Servicio Militar de Cuba a que denuncien.

"Yo también los acusaré porque la vida de mi hijo vale como la de ellos y merece ser tratado así. Llevo dos años tratando que lo trasladen a una unidad de trabajo y nadie lo ayuda, y tampoco nos escuchan", sostuvo.