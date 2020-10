Nueva York extiende las horas del voto anticipado antes de las elecciones

Nueva York.- El martes, la Junta de Elecciones de la Ciudad de Nueva York extendió oficialmente el horario de votación anticipada de los viernes, sábados y domingos en medio de largos tiempos de espera en muchos lugares de votación.

La votación anticipada en la ciudad de Nueva York ahora se llevará a cabo de 7 a.m. a 5 p.m. el viernes 30 de octubre; 7 a.m. a 5 p.m. el sábado 31 de octubre; y de 7 a.m. a 4 p.m. el domingo, la junta tuiteó el martes por la noche.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

En una reunión virtual el martes por la tarde, los comisionados de la BOE votaron para extender el horario de votación anticipada en esos tres días, pero dijeron que el cambio dependería de la capacidad de los centros de votación para manejar la extensión.

Es nuestra intención hacerlo, pero es posible que no tengamos la capacidad de hacerlo para todos los sitios, pero eso es lo que vamos a intentar hacer, dijo el secretario de BOE, Frederic Umane.

Horas después, sin embargo, el BOE tuiteó las nuevas horas.El horario de votación anticipada del viernes era anteriormente de 7 a.m. a 3 p.m., el sábado era de 10 a.m. a 4 p.m. y los domingos de 10 a. m. a 4 p. m.

El cambio proporcionará a los neoyorquinos nueve horas adicionales de votación anticipada. La votación de la junta se produjo en medio de largos tiempos de espera en los sitios de votación anticipada de la ciudad de Nueva York.

Muchos neoyorquinos hicieron cola durante horas para votar temprano en los primeros cuatro días de votación anticipada.