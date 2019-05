Nueva York prohíbe anuncios de licor en propiedad municipal

NUEVA YORK (AP) — La ciudad de Nueva York prohibió las vallas publicitarias para bebidas alcohólicas en propiedades municipales ya que beber en exceso puede provocar riesgos en la salud.

“Esta orden que prohíbe publicidad en propiedades municipales reafirma nuestro compromiso a la igualdad de salud y nuestra postura para proteger el bienestar de todos los neoyorquinos”, dijo el martes el alcalde Bill de Blasio.

La prohibición, que entrará en vigor de inmediato, abarca paradas de autobús, locales de revistas, quioscos de Wi-Fi y puestos de reciclaje. Están exentos los lugares donde se permite la venta del alcohol, como bares, restaurantes, estadios y teatros.

Las vallas actualmente expuestas podrán permanecer hasta que expiren sus contratos.

La comisionada de salud de la ciudad, la doctora Oxiris Barbot, manifestó que “hay demasiadas muertes relacionadas con el alcohol”.

La directora de salud y asistencia social de la ciudad, la doctora Herminia Palacio, sostuvo que la publicidad influye en cómo la gente ingiere bebidas alcohólicas y la edad en la que empiezan.

“Esta orden ejecutiva cierra un vacío y reafirma el compromiso de esta administración para desarrollar políticas que promueven la igualdad de salud y la construcción de comunidades más sanas”, dijo Palacio.

El Consejo de Licores Destilados dijo que la prohibición es “errónea y no está fundamentada en la investigación científica”. El vicepresidente del grupo, Jay Hibbard, agregó que: “La investigación es clara: los padres y otros adultos son los factores más influyentes en la decisión de los jóvenes de beber o no alcohol, no la publicidad”.

El departamento de salud de la ciudad dijo que hubo más de 110.000 ingresos a los departamentos de urgencias en la ciudad de Nueva York durante el 2016. Casi 2.000 neoyorquinos murieron ese año por causas relacionadas con el alcohol, incluidas enfermedades hepáticas y muertes en accidentes viales.

La Autoridad Metropolitana del Transporte prohibió la publicidad de bebidas alcohólicas en todos los autobuses y trenes subterráneos de la ciudad de Nueva York en enero del 2018.

Otras ciudades de Estados Unidos también han eliminado la publicidad de bebidas alcohólicas en propiedades municipales, incluidas Filadelfia, San Francisco y Los Ángeles.