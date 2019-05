Nueva ley permitiría a doctores hacer pruebas de VIH sin permiso

Nueva York.- Los médicos de Nueva York podrían evaluar a los pacientes para detectar el VIH sin su consentimiento bajo una medida que los defensores dicen que aumentaría las tasas de detección, pero que los opositores argumentan es invasivo y no se enfrenta al problema.

El proyecto de ley, patrocinado por el senador estatal Brad Hoylman (D-Manhattan) y pendiente de revisión en el Comité de Salud del Senado, pondría la responsabilidad en los pacientes de leer las señales en los consultorios de sus médicos informándoles que podrían ser examinados.

La ley actual requiere que las pruebas se ofrezcan a cualquier persona entre los 13 y los 62 años, pero los defensores del proyecto de ley de Hoylman dicen que los médicos a menudo evitan hacer esa pregunta debido a su naturaleza incómoda y debido a la falta de tiempo en las salas de espera de hospitales y clínicas.

"He conocido a muchas personas que no se hicieron la prueba, pero me hubiera gustado que lo hicieran, porque no solo pueden haber transmitido el virus sin saberlo, sino que su bienestar también se vio afectado", dijo Hoylman. "Es mejor saber su estado de VIH".

AFP

Aunque el plan tiene buenas intenciones, es una solución "miope" para un "problema mucho más complicado", argumentó el Dr. Jeffrey Birnbaum, del Centro Médico de SUNY Downstate.

"No hay datos que demuestren que la eliminación del consentimiento solucionará el problema". Birnbaum dijo que la ley existente debería ser suficiente siempre que los médicos estén dispuestos a hacer las preguntas difíciles.

Los médicos dicen que esto es demasiado lento, demasiado inconveniente. . . pero hablarán [a los pacientes] sobre fumar cigarrillos, la obesidad, la dieta y la hipertensión. Estos son temas que también llevan tiempo, dijo.

Un estudio reciente demostró que un tratamiento exitoso puede reducir el riesgo de transmisión del VIH a prácticamente cero entre los hombres homosexuales.