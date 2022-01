Nueva ola de contagios Covid-19 golpea los hogares de ancianos en Estados Unidos

Estados Unidos.- Debido a la nueva ola de contagios Covid-19 impulsada por la variante Ómicron en los Estados Unidos, las muertes y contagios han incrementado de nueva cuenta en lo hogares de ancianos.

Si bien los hogares de ancianos como casas de retiro han sido epicentro de la pandemia antes de que la vacuna ayudara a disminuir los efectos del Covid-19, en dichos recintos, la nueva variante de Covid-19 ha generado un retroceso.

De acuerdo con los informes de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades, durante la primera semana de enero se reportó alrededor de 32 mil nuevos casos, casi siete veces más que el mes anterior.

Durante la misma semana también se registraron 645 muertes en ancianos relacionadas al Covid-19, lo que significó un aumento del 47% respecto al registrado durante el periodo anterior, según detallaron las autoridades.

Pese a que los casos de Covid-19 en este sector de población van en aumento, la situación no es comparable a la de diciembre de 2020 cuando las muertes en los hogares de ancianos por semana superaban las 6,200 según informó la agencia de noticias The Associated Press.

Esta disminución en la tasa de mortalidad está relacionada a la administración de la vacuna contra el Covid-19 y el refuerzo, pues con ello se da protección a sufrir un cuadro grave de la enfermedad e incluso la muerte.

De acuerdo con los últimos reportes, en Estados Unidos se registraron 56,545 casos nuevos de Covid-19 y 1,748 fallecidos, mientras que en total el país suma 66.372.563 infectados por coronavirus y 872,735 fallecidos.