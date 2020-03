Nuevo estudio rechaza evidencia de materia oscura; nace polémica

Un grupo de jóvenes físicos de Estados Unidos ha comenzado una polémica al descartar una de las principales hipótesis sobre la materia oscura desde los últimos años.

Los tres científicos de la Universidad de Michigan y el Berkeley Lab publicaron un artículo en la revista Science dedicado a desmentir la idea -hasta ahora comunmente aceptada por la comunidad científica- de que la materia oscura está compuesta por neutrinos estériles, un raro tipo de partículas subatómicas.

La materia oscura es un tipo de materia que corresponde a aproximadamente el 30% de la materia que conforma el universo , se trata de una sustancia misteriosa cuya existencia nunca ha podido ser captada, ya que no emite ningún tipo de radiación electromagnética, pero ha sido posible deducirla gracias a sus efectos gravitacionales sobre la materia.

Precisamente su calidad de desconocida ha derivado en el desconocimiento de su composición subatómica, que de 2014 hasta ahora se creía que estaba conformada por neutrinos estériles. Sin embargo, los jóvenes físicos estadounidenses han llegado para descartar esta hipótesis, algo que los estudiosos del tema no se han tomado nada bien.

Foto temática: Pixabay

Para ello, los científicos se dedicaron a revisar una serie de datos sin procesar sobre la Vía Lactea recabados durante 20 años por el telescopio espacial de rayos X "XMM-Newton".

Estos datos, que desde hace años se creía que se trataba de frecuencias provenientes de materia oscura, en realidad han sido mal interpretados, aseguran los jóvenes físicos.

Lo que se sabía de materia oscura: un error de interpretación

Sugieren que los neutrinos que se han obtenido en condiciones de laboratorio no son las mejores muestras para tomarlas como ingredientes de materia oscura, incluyendo al hipotético neutrino estéril.

Para esto, prestaron atención a las "regiones en blanco" (es decir, totalmente oscuras) de las emisiones, con el fin de poder registrar alguna radiación similar cuya fuente estuviera en la materia oscura más cercana.

Representación de la galaxia de la Vía Láctea con un halo luminoso en su centro a partir de los datos del Fermi Large Area Telescope.Christopher Dessert / Nicholas Rodd / Benjamin Safdi / Zosia Rostomian / Universidad de Michigan / Laboratorio Nacional Lawrence Berkeley

Los investigadores supusieron que si dichas emisiones se conformaran de neutrinos, también enviarían rayos X a medida que las partículas se descomponen, pero eso no fue lo que pasó.

Después de aproxidamante un año de exposición, los investigadores pusieron a prueba la hipótesis de que existe un flujo de materia oscura en el halo de la Vía Láctea, sin embargo no hubo señal en los registros y análisis de que la fuente de rayos X en cuestión pudiera atribuirse a la materia oscura.

Benjamin Safdi, uno de los autores, señala que "el hallazgo no significa que la materia oscura no esté hecha de neutrino estéril, pero sí que, al contrario de lo que se afirmó en 2014, hasta la fecha no hay evidencia experimental de su existencia".

El científico añade que si los neutrinos estériles estuvieran desintegrándose alrededor de nuestra galaxia ya se habrían evidenciado con una huella muy brillante a los telescopios, sin embargo, su búsqueda reveló "sólo el espacio vacío".