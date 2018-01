OMS propone "trastorno por videojuego" como enfermedad

Ginebra, (EFE).- La Organización Mundial de la Salud (OMS) tratará por primera vez a partir de junio el trastorno por videojuegos o juegos digitales como una enfermedad y específicamente como una enfermedad mental, al incluirlo en la undécima versión de la Clasificación Internacional de Enfermedades (ICD-11).

“El trastorno por videojuegos será añadido en la versión que será publicada en junio” del ICD-11 tras un largo proceso en el que trabajan diferentes expertos y que lleva desde 2005, señaló el portavoz de la agencia de la ONU Tarik Jasarevic en la rueda de prensa bisemanal de la ONU en Ginebra.

El comportamiento de las personas hacia el videojuego -en cuanto a las horas que le dedican o la frecuencia con la que juegan por ejemplo-, puede traer consigo una serie de consecuencias mentales o físicas, como perjuicios en la vista o una falta de actividad física, dijo.

Aunque faltan datos epidemiológicos sobre el trastorno por videojuegos, al tratarse de un concepto relativamente nuevo, se calcula que puede afectar a entre un 1 % y un 10 % de la población general adulta, explicó Jasarevic.

El trastorno está definido en el borrador del ICD-11 como un “patrón de comportamiento ante el videojuego o juego digital que se caracteriza por un control disminuido sobre el juego y el hecho de que se da cada vez más prioridad al juego por encima de otras actividades, hasta el extremo de que el videojuego es más importante que otros intereses y actividades diarias.”

Para que un trastorno por videojuego pueda ser diagnosticado, “el patrón de comportamiento tiene que ser lo suficientemente severo como para resultar en una disfunción importante en el funcionamiento familiar, social, educativo, laboral u otras áreas significativas y debe manifestarse durante al menos 12 meses“, señaló.

La decisión de incluir el trastorno por videojuego o juegos digitales se apoya en revisiones de evidencias disponibles y refleja el consenso de expertos en diferentes disciplinas y regiones geográficas que están involucrados en un largo proceso de consulta técnica liderado por la OMS.

Al dar este paso, la OMS espera que este problema atraiga cada vez más la atención de profesionales de la salud sobre el riesgo de que pacientes desarrollen este trastorno y, como consecuencia, apliquen las medidas relevantes de prevención y tratamiento. EFE

HECHOS RELACIONADOS

Le regala videojuego a su novio pero le pone 6 condiciones

Una pareja de Estados Unidos, conformada por los jóvenes Ashley Davidson y Blake Perry, parece a simple vista un grupo de novios bastante común, pero la novia Ashley Davidson, decidió sorprender a Blake con un videojuego de regalo que tanto deseaba, pero sin embargo, lo que parecía un lindo detalle venía acompañado con una lista de 6 condiciones.

La joven novia hizo toda una serie de peticiones para que su chico no la dejara de lado por la emoción de dedicarle horas y horas a su videojuego. Para eso eran dichas condiciones, pero tenían que ser leídas con mucho cuidado y al final del documento, Blake debía firmar para estar completamente de acuerdo, según relata La Silla Rota en su noticia.

La joven tituló así su lista de peticiones: "Reglas para tu regalo nuevo", y a continuación enumeró todo lo que deseaba que cabalmente se cumpliera para que ambos estuvieran contentos; él jugando y ella con la atención requerida de su novio.

1. Si te llamo debes pausar el juego y hablar conmigo poniendo completa atención

2. No empieces otra partida si planeamos salir o te invito a salir

3. Debes preguntarme si está bien jugar mientras estoy en tu casa. Asegúrate de que yo tenga algo que hacer mientras estés en batalla

4. Debes responder a mis mensajes en no más de 11 minutos

5. No olvides prestarme atención

Al final, el resignado novio firmó la hoja y prometió cumplir con las condiciones. Antes de la firma, venía un pequeño texto cuya leyenda decía: "Yo, Blake Larry, seguiré estas reglas, y a cambio estaré disfrutando mi nuevo videojuego y amando a mi novia al mismo tiempo. Pero si no sigo estas reglas, mi novia, Ashley Davidson, puede tomar el juego de nuevo y quitarmelo en cualquier momento del resto de mi vida. Entonces seguiré estas reglas y no me olvidaré de mi novia".

La historia del regalo y las 6 condiciones, circuló rápidamente en redes y los comentarios no se hicieron esperar:

Ashley y Blake señalaron que la lista sólo era una broma de víspera de navidad, sin embargo, se viralizó rápidamente y ahora todos reímos con la ocurrencia de los jóvenes.