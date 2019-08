O'Rourke visita la ciudad de las aterradoras redadas de ICE

Canton.- Beto O'Rourke se convirtió el viernes en el primer candidato presidencial demócrata en visitar una de las ciudades de Mississippi, donde agentes federales de inmigración allanaron plantas de procesamiento de pollo y arrestaron a casi 700 personas, iniciando una nueva fase de su campaña. dice que se centrará en las políticas perjudiciales del presidente Donald Trump.

Fue la primera parada de campaña del ex congresista de Texas desde que suspendió su intento de la Casa Blanca durante casi dos semanas para permanecer en su ciudad natal de El Paso, donde un tiroteo masivo mató a 22 personas el 3 de agosto. El hombre armado condujo más de 600 millas para abrir fuego cerca de la frontera entre Estados Unidos y México después de publicar en línea una regla antiinmigrante. O'Rourke argumenta que la retórica antiinmigrante de Trump ayudó a inspirar el ataque.

Todavía planea visitar Iowa, New Hampshire, Carolina del Sur y Nevada, que iniciaron la votación primaria presidencial, pero ahora se ha comprometido a viajar por el país para resaltar las historias de algunas de esas personas que, en su opinión, han sido las más afectadas. por las políticas de la administración Trump.

Eso llevó a O'Rourke, un hispanohablante con fluidez, a Canton, donde se encuentra una planta propiedad de Peco Foods Inc., que se encontraba entre los allanados el 7 de agosto. Se reunió en privado con varios inmigrantes en un supermercado en un vecindario donde Mucha gente viene de Honduras y Guatemala. Su campaña también distribuyó contenedores de huevos y bolsas de arroz, harina de maíz y frijoles negros a los inmigrantes que caminaron desde un parque de casas móviles donde muchos viven cerca de la planta de Peco.

El candidato presidencial Beto O'Rourke habla en español al inmigrante guatemalteco. Foto: AP

Más tarde, O'Rourke dijo a los periodistas que varios inmigrantes dijeron que tanto ellos como sus cónyuges trabajan en la planta, uno en el turno de día y otro en el turno de noche, por lo que siempre hay alguien en casa para cuidar a sus hijos porque su salario es demasiado bajo para pagar el cuidado de niños. .

Cuando se le preguntó por qué cree que las redadas en el lugar de trabajo tuvieron lugar en Mississippi, O'Rourke dijo: "No sé, aparte de infundir terror en el corazón de esta comunidad".

"Y si ese fuera el objetivo, y creo que es de Donald Trump, estamos viendo un aumento de diez veces en este tipo de redadas de ICE en su administración frente a la última administración, si ese es su objetivo, lo está logrando". él dijo. "Es aterrador esta comunidad: las personas que no han hecho nada a nadie más, no representan una amenaza para Estados Unidos. Por lo tanto, no hay otra razón para atacar a esta comunidad, aparte de aterrorizar a esta comunidad ".

La portavoz del Comité Nacional Republicano, Christiana Purves, dijo en un comunicado el viernes que la visita de O'Rourke "muestra cuán fuera de contacto está con los misisipilianos que quieren fronteras fuertes y comunidades seguras".

Las redadas de la semana pasada de Inmigración y Control de Aduanas en siete plantas en seis comunidades de Mississippi fueron las más grandes realizadas en lugares de trabajo durante la presidencia de Trump. Las imágenes de niños llorando mientras suplicaban que liberaran a sus padres se convirtieron en noticias nacionales y sacudieron a muchas de las comunidades afectadas hasta el centro, conmoviendo a las personas más allá de las que trabajaban en la industria avícola.

El candidato presidencial demócrata Beto O'Rourke habla con sus partidarios. Foto: AP

Aún así, después de que Trump asumió el cargo, el entonces director interino Thomas Homan dijo que ICE trataría de aumentar todas las acciones de cumplimiento en el lugar de trabajo en un 400%, parte de un esfuerzo mayor para hacer cumplir la ley de inmigración.

Agusto López Coronado, de 42 años, es de Honduras y dijo que ha vivido en los Estados Unidos durante 19 años, trabajando durante 10 de esos años en la planta de procesamiento de pollo. Dijo que su esposa, que también es hondureña y había trabajado en la planta durante cinco años, fue arrestada durante la redada y ahora está encarcelada en Louisiana.

"Necesitamos permiso para trabajar para no tener miedo", dijo Coronado en español. "Tenemos niños que están creciendo y, si no vamos a trabajar, ¿cómo vamos a vivir?"

La residente del cantón Giwada "Gi Gi" Williams, dijo que le preocupan los inmigrantes y sus familias.

¿Quién quiere trabajar en las plantas apestosas de pollo? Estas personas se levantan y van a trabajar , dijo Williams. ¿Y entonces esto les sucede a ellos?

Además, el viernes, O'Rourke lanzó un plan para combatir el "odio, el nacionalismo blanco y la violencia armada" que instituiría un programa voluntario en virtud del cual el gobierno federal compraría pistolas a los propietarios y un programa obligatorio de recompra de armas de asalto. Dijo que, como presidente, declararía la violencia asociada con los supremacistas blancos como crimen organizado y crearía oficinas de terrorismo doméstico dentro del FBI y otras agencias federales para ayudar a combatirlo.

La directora de la campaña de O'Rourke, Jen O'Malley Dillon, señaló que la campaña detuvo virtualmente todos los esfuerzos de recaudación de fondos mientras O'Rourke estaba en El Paso por respeto a las víctimas del tiroteo, y dijo en un correo electrónico a sus seguidores: "Acabamos de sufrir varios de nuestros días más bajos de recaudación de fondos de la campaña ".

"En el futuro, vamos a trabajar con un incendio debajo de nosotros", escribió O'Malley Dillon. "Vamos a ser lo más claros y fuertes posible al trazar nuestros contrastes con Donald Trump".