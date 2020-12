Obama, Bush y Clinton se aplicarán vacuna contra Covid-19 en televisión para generar confianza

Estados Unidos.- Los expresidentes de Estados Unidos, Barack Obama, George W Bush y Bill Clinton se han comprometido a aplicarse la vacuna contra la Covid-19 en la televisión para promover la seguridad del nuevo fármaco.

El esfuerzo del trío se produce cuando la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA por sus siglas en inglés) se prepara para reunirse la próxima semana para decidir si autoriza una vacuna Covid-19 producida por Pfizer y BioNTech.

Más de 3 mil 100 personas murieron a causa del coronavirus en Estados Unidos el miércoles, un récord en un solo día y más que la cantidad de personas muertas en los ataques terroristas del 11 de septiembre.

La voluntad de Obama, Bush y Clinton de abordar la gravedad de la pandemia es marcadamente diferente de la actitud de Donald Trump, quien permaneció en silencio mientras Estados Unidos superó las 250 mil muertes por coronavirus en noviembre.

En una entrevista con el presentador de SiriusXM, Joe Madison, Obama dijo que confiaría en Anthony Fauci si el experto en enfermedades infecciosas declara que una vacuna contra el coronavirus es segura.

“Confío completamente en personas como Anthony Fauci, a quienes conozco y con quienes he trabajado”, dijo Obama. "Entonces, si Anthony Fauci me dice que esta vacuna es segura y puede vacunar, ya sabes, inmunizarte para que no contraigas Covid, absolutamente, la tomaré".

Muchos estadounidenses dicen que no estarán de acuerdo en vacunarse contra Covid-19. Una encuesta de Gallup , publicada a mediados de noviembre, mostró que el 42% del país no tomaría la vacuna incluso si estuviera "disponible ahora mismo sin costo".

Obama dijo que tomaría la vacuna una vez que estuviera disponible para las personas "que corren menos riesgo". El 44º presidente tiene 59 años y no se sabe que sufra ningún problema de salud grave.

Puedo terminar llevándolo a la televisión o filmando, solo para que la gente sepa que confío en esta ciencia, y en lo que no confío es en obtener Covid”, agregó.

Freddy Ford, jefe de personal de Bush, le dijo a CNN que el ex presidente también está dispuesto a recibir la vacuna en cámara.

“Hace unas semanas, el presidente Bush me pidió que le hiciera saber al Dr. Fauci y al Dr. Birx que, cuando sea el momento adecuado, él quiere hacer lo que pueda para ayudar a alentar a sus conciudadanos a vacunarse”, dijo Ford a CNN .

“Primero, las vacunas deben considerarse seguras y administrarse a las poblaciones prioritarias. Entonces, el presidente Bush se pondrá en la fila para el suyo, y con mucho gusto lo hará frente a la cámara”.

El secretario de prensa de Clinton le dijo a CNN que él también está preparado para ser filmado mientras toma la vacuna.

"El presidente Clinton definitivamente tomará una vacuna tan pronto como esté disponible, según las prioridades determinadas por los funcionarios de salud pública", dijo Ángel Ureña. "Y lo hará en un entorno público si ayuda a instar a todos los estadounidenses a hacer lo mismo".