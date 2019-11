Obligaba a prostituirse a mujeres amenazándolas con vudú

Almería.- La Fiscalía de Almería ha solicitado penas que van de 17 a 19 años de prisión para cuatro acusados de prostituir a mujeres en Almería amenazándolas con rituales de vudú.

Según la calificación de la Fiscalía, a la que ha tenido acceso Efe, en un local del Poniente almeriense habrían ejercido "actividades de alterne y prostitución" un número no determinado de mujeres de distintas nacionalidades desde al menos 2018, en "condiciones perjudiciales y abusivas".

El Ministerio Público relata el caso de una testigo protegida que buscando trabajo contactó con uno de los acusados, quien le ofreció la posibilidad de ser camarera en este club sin "darle detalles sobre las condiciones laborales".

"Dada su difícil situación económica y careciendo de documentación legal en España", la mujer aceptó la oferta y una vez en el local esta persona le comunicó que su trabajo "iba a consistir en mantener relaciones sexuales con los clientes" y que tendría que pagar 10 euros diarios por la cama en la que trabajaría, además de 5 euros semanales por productos de limpieza y un euro diario por luz y agua.

Además, cada sábado tenía que pagar a los acusados 60 euros.

Las amenazaba con rituales vudú. Imagen temática. Foto: Pixabay

El fiscal indica que la mujer debía tener también "total disponibilidad para los clientes" y se veía obligada a trabajar en dicha actividad "todos los días" en el horario impuesto y sin poder elegir con quién, abonando a su vez la "cantidad estipulada al acusado".

Afirma que para conseguir que las personas que trabajaban para él no se marcharan del establecimiento "realizó una ceremonia de vudú" obligándolas a jurar que no se irían de allí y no dirían nada a la Policía.

El fiscal relata los casos de otras cuatro mujeres que se encontraban en "condiciones similares" y recibían el mismo trato por parte de dos de los acusados.

Las contrataba con engaños. Imagen ilustrativa. Foto: Pixabay

Entre dichos acusados se encuentran el titular del local, su esposa, quien se habría encargado de recoger el dinero, el encargado del establecimiento, y el hombre que servía las copas y cerraba con llave el bar para evitar que las mujeres salieran.

El 14 de noviembre de 2018 la Policía Nacional llevó a cabo un registro en el club identificando a 20 mujeres prostituidas, 9 de ellas en situación irregular en España.

Por estos hechos, el fiscal solicita 15 años de prisión para cada uno de los acusados por cinco delitos relativos a la prostitución, así como penas individuales de dos años por delitos de pertenencia a grupo criminal.

Para el dueño del club reclama además dos años de prisión por un delito contra los derechos de los trabajadores, y dos años más de cárcel por un delito continuado de abuso sexual para el encargado del local, quien habría realizado presuntamente tocamientos a las víctimas.