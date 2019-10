Ocho familias visitaron tumbas equivocadas por 39 años por un error

Singapur.- Durante 39 años, el Sr. Marn Chuan Lee rindió homenaje a la tumba de su abuela al menos una vez cada tres meses; manteniendo la tumba ordenada e incluso instalando luces de jardín junto a su lápida.

Sin embargo, cuando la tumba en el cementerio chino Choa Chu Kang fue exhumada en agosto de este año, sabía que no pertenecía a su abuela, ya que contenía juguetes de peluche, lápices de colores y un collar que no reconoció.

El hombre de 50 años se sorprendió. "Pensé que me estaba volviendo loco. Parecía que alguien la había secuestrado y no teníamos idea de dónde podía estar", dijo a The Straits Times.

Informó a la Agencia Nacional del Medio Ambiente (NEA), que el 2 de octubre exhumó dos tumbas no reclamadas adyacentes a la que supuestamente pertenecía a la abuela de Marn.

Pixabay

Según el análisis de la agencia, la lápida de una tumba estaba desalineada, lo que llevó a que otras lápidas adyacentes fueran etiquetadas erróneamente en parcelas de tumbas.

Pero las tumbas adyacentes contenían ropa de hombre, y nada parecido a las pertenencias de su abuela. Marn finalmente encontró los restos de su abuela el 11 de octubre, luego de que la NEA exhumara cinco tumbas más.

En respuesta a las consultas el miércoles (16 de octubre), un portavoz de la NEA dijo que los entierros se realizaron en un solo día hace 39 años.

Los familiares de una de las parcelas de tumbas no erigieron una lápida, y debido a la desalineación, se descubrió que una de las lápidas se encontraba a horcajadas sobre dos parcelas de tumbas.

Pixabay

La desalineación afectó a nueve tumbas en total. Agregó que NEA ha verificado los restos enterrados con todas las familias afectadas. La agencia también se disculpó por las molestias causadas.

Este episodio de lápidas desalineadas es la primera vez que la NEA ha encontrado un problema de este tipo en las 16.800 exhumaciones realizadas el 30 de septiembre de este año en la Fase 7 de su programa de exhumación en el cementerio Choa Chu Kang, dijo su portavoz.

Marn dijo que se estaba "volviendo loco" esperando que la NEA ayudara a localizar los restos de su abuela. "No podía concentrarme en el trabajo, comer o dormir", dijo, y agregó que contactó al diario chino Lianhe Wanbao por la noche porque se sentía impotente.

El portavoz de NEA dijo que la agencia inicialmente no pudo continuar, ya que necesitaba exhumar las tumbas adyacentes para verificar los restos enterrados con sus registros.

Pero algunas de las tumbas no fueron reclamadas y la ventana para reclamos aún estaba abierta en ese momento, señaló. La fecha límite para registrar reclamos expiró el 30 de septiembre de 2019.

Cerca de 8.500 tumbas aún no se han reclamado, dijo la NEA. Cualquier resto no reclamado será incinerado y almacenado durante tres años antes del entierro en el mar.