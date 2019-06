Oficial de policía es acusada de contratar a un sicario en NY

Nueva York.- La oficial de Policía Valerie C, compadeció ante corte de Central Islip, en Nueva York, acusada de contratar ba un sicario para que matara a su ex esposo y a la hija de su ex novio.

Valeria está adscrita a la comisaria 106 de Queens, asegura que no tiene relación con los hechos. Ella se declaró "No culpable" de los cargos imputados

James Kusouros, abogado de la oficial, declaró que peleara para aclarar la inocencia de su cliente.

Por el momento el FBI tiene arrestada a Valerie desde el 17 de mayo