Ofrecen recompensa a quien ayude a encontrar al hombre que golpeo brutalmente a mujer asiática

Nueva York.- La policía de Nueva York, ha pedido la ayuda de los pobladores, para encontrar a un hombre que propinó una brutal golpiza a una mujer asiático-estadounidense cerca de Times Square, lo que está generando una condena generalizada y generando alarmas por la falta de intervención de los transeúntes en medio de una ola de violencia anti-asiática en todo Estados Unidos.

El agresor fue visto en un video de vigilancia el lunes pateando a la mujer de 65 años en el estómago, tirándola al suelo y pisándole la cara, todo mientras la policía dice que le gritó insultos anti-asiáticos.

El ataque ocurrió afuera de un edificio de apartamentos a dos cuadras de Times Square, una sección bulliciosa y fuertemente vigilada del centro de Manhattan conocida como la "Encrucijada del mundo".

Dos trabajadores dentro del edificio que parecían ser guardias de seguridad fueron vistos en el video de vigilancia presenciando el ataque pero sin acudir en ayuda de la mujer. Su sindicato dijo que pidieron ayuda de inmediato.

El atacante pudo alejarse casualmente mientras los espectadores miraban, mostró el video.

El alcalde de la ciudad de Nueva York, Bill de Blasio, calificó el video del ataque como “absolutamente repugnante e indignante” y dijo que era “absolutamente inaceptable” que los testigos no intervinieran.

No me importa quién eres, no me importa lo que hagas, tienes que ayudar a tu compatriota neoyorquino, dijo de Blasio el martes en su rueda de prensa diaria.