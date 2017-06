"¡Oh dios mio no!": Un padre que le disparó a su hija

Estados Unidos.- Un trágico suceso se registró en la ciudad de Hobart, Ohio, cuando un padre de una menor de 10 años, llamó al 911 frenéticamente por haber matado accidentalmente a la pequeña.

Eric de 33 años de edad, había llamado a la policía muy desesperado cuando accidentalmente le disparó a su hija Olivia atrás de su domicilio el pasado 10 de junio alrededor de las 17:00 horas.

Eric junto a su pequeña hija Olivia. Foto: Facebook/DailyMail

El terrible suceso se originó a causa de que Eric se encontraba enseñando a Olivia y a dos hijos más sobre la seguridad del arma mientras les mostraba el arma presente y apretó el gatillo creyendo que no estaba cargada, cuando la tragedia se suscitó dándole el tiro a su propia hija de 10 años.

El padre de familia inmediatamente llamó al 911, mencionando lo sucedido al operador.

"Yo tenía mi arma y apreté el gatillo y no me di cuenta que había una bala allí y le dispare a mi hija"; "Oh Dios, oh mi dios, oh Dios mío"."¿Debo presionar el pecho?", pregunto Eric al operador.

El operador le mencionó al padre desesperado que enviaría a los paramédicos para que llegaran inmediatamente al lugar de los hechos.

Erci junto a sus 3 hijos. Foto: Facebook/DailyMail

De pronto en la llamada se alcanzó a escuchar que el hombre decía: "Por favor no, oh Dios mío, por favor no te vayas".

Cuando arribaron los oficiales a la escena, el padre les dijo a éstos que la menor ya había muerto, y al realizar las investigaciones, las autoridades observaron que la menor había recibido el impacto de bala en la frente con una pistola semiautomática de 9 mm.

Eric fue arrestado por las autoridades, y el día de hoy miércoles 28 se presentará ante la corte para declararse inocente de los cargos que se le imputan por negligencia y homicidio imprudente.

La pequeña Olivia perdió la vida a causa de un disparo que le ocasionó su padre. Foto: Facebook/DailyMail

A principios de este mes de junio, se informó que Eric había informado lo sucedido por vía telefónica a su esposa, quien al enterarse de lo sucedido soltó el teléfono y gritó.

Actualmente el imputado se encuentra detenido en la cárcel del condado de Lake, Chicago.

Fuente: Daily Mail

