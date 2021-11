Ola de autos hacia USA deja la reapertura de la frontera norte en México

México.- Largas filas y horas de espera se vivieron en ciertos puntos, el día de ayer, para el cruce por la frontera norte desde México a Estados Unidos, después de que el Gobierno estadounidense permitiera los viajes terrestres no esenciales.

Ayer se pudo observar en la garita número 1 en Mexicali, Baja California, que el tiempo de espera en vehículo fue de dos horas en el puente a desnivel, mientras que el domingo por la noche había sido de cuatro horas. Asimismo, se constató que el cruce a pie estaba solo y despejado. Por otro lado, en Calexico ocurrió lo mismo, pues fue fácil ingresar a pie.

En la frontera del Valle Imperial, al sur de California, colindante con el valle de Mexicali, el 62 % del flujo turístico es proveniente de México. Por lo cual la economía local estadounidense de estas zonas depende mucho de las visitas que hacen mexicanos para hacer compras.

Las autoridades de control fronterizo estadounidenses alertaron que podrían sancionar o suspender visas a los visitantes que presentaran documentación falsa, como los certificados de vacunación, además las personas turistas debían presentar visa, pasaporte, una identificación donde viniera la CURP y el certificado de vacunación impreso.

Leer más: "Voy a saltar a sus brazos y besarlo". Apertura de frontera de Estados Unidos con México une a familias de nuevo

Lazos de amistad y economía

Debate constató los primeros cruces desde la madrugada de ayer en varios puntos de la frontera, como en Nogales, Arizona y Nogales, Sonora, donde en las primeras horas de la mañana los alcaldes de ambas ciudades, mexicana y estadounidense, se unieron en territorio mexicano para dar un mensaje positivo celebrando la reapertura fronteriza puesto que nunca antes había ocurrido algo parecido en la historia de la frontera.

El alcalde de Nogales, Arizona, Arturo Garino, expuso que es importante continuar con la economía de ambas ciudades que están tan interconectadas, dijo, además, en un mensaje ofrecido en inglés que esta reapertura permite a la vez la reunificación de familias que no habían podido verse en más de un año, expresó que ambas ciudades son hermanas y ni un muro ha podido separarlas. Por su parte, el alcalde de Nogales, Sonora, Juan Gim, indicó que esto permite reactivar agendas en el ámbito médico, en el entretenimiento y económico después de 20 meses de cierre; informó que, además, para el regreso seguro en la frontera del lado mexicano estará desplegada la Guardia Nacional, Sedena y policías estatales.

Ambos alcaldes esperan que la garita permanezca abierta y los contagios de covid-19 controlados. Garino dijo que en Nogales, Arizona, se están poniendo ya el tercer refuerzo, así como a niños.

Informó que estos meses tendrán un buen indicador para en febrero calcular el presupuesto, ya que los impuestos que dejan los mexicanos al realizar sus compras en su territorio es importante, informó que el 60 % de los impuestos de la ciudad lo reciben por parte de mexicanos. Comentó que muchas viviendas se quedaron vacías porque los mexicanos ya no pudieron cruzar a Estados Unidos cuando las autoridades federales decidieron cerrar la frontera en el contexto de la pandemia.

En San Luis Río Colorado, Sonora, Debate también constató que por la madrugada del 8 de noviembre, la espera para entrar a Estados Unidos para viajes no esenciales era de cinco horas en vehículo, pero después de las 6:00 a. m. la espera fue solo de dos horas o bien de una hora y media; en esta zona no hubo mucho congestionamiento por el cruce peatonal, se reportó sin filas, mientras que se observaron filas “normales” de autos por las fechas y no se vieron filas larguísimas después de 20 meses de haber estado cerrado el cruce a San Luis, Arizona, pegado a Yuma.

Debate entrevistó a mexicanos que cruzaron a Estados Unidos que viajaban de compras, así como para realizar trámites.

En otras fronteras como en la garita de San Ysidro, en Tijuana, Baja California, y San Diego, autoridades de ambas ciudades celebraron la reapertura. En Twitter, el cónsul de México en San Diego, Carlos González, informó que este punto es el puerto terrestre más transitado en el hemisferio occidental, dijo que el cruce fue ordenado aquí, como en el CBX del aeropuerto, Tecate y Otay Mesa, en general sin contratiempos, además de que no existen altas tasas de contagios en este punto de la frontera.

Leer más: Optimismo empresarial y alegría familiar en Miami por fronteras abiertas

El Dato

Requisitos

Además de los documentos de cruce, como visa y pasaporte, se les pidió a quienes entraron con visa de turista a Estados Unidos una identificación oficial con la CURP y el certificado de vacunación.