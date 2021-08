Ola de calor golpea varias partes de Estados Unidos, la temperatura podría alcanzar los 44C, advierte el NWS

Oregón.- Las altas temperaturas en Portland, parte de una región generalmente templada, romperían récords históricos esta semana si la ola de calor de finales de junio no lo hubiera hecho ya, mientras que el Servicio Meteorológico Nacional informó que la temperatura podría alcanzar los 111 F (44 C) en algunas partes del oeste de Oregón esta semana antes del enfriamiento del fin de semana.

Asimismo, el Servicio meteorológico dijo que los avisos y advertencias de calor estarían vigentes desde el Medio Oeste hasta el Noreste y el Atlántico medio hasta al menos el viernes.

En Portland, las temperaturas se acercaron a los 100 grados Fahrenheit (37,8 grados Celsius) el miércoles y el mercurio podría sobrepasar la marca del siglo el jueves y viernes. Las autoridades que intentan brindar alivio a las personas vulnerables son conscientes de una ola de calor récord a principios de este verano que mató a cientos en el noroeste del Pacífico.

Las altas temperaturas en Portland, parte de una región generalmente templada, romperían récords históricos esta semana si la ola de calor de finales de junio no lo hubiera hecho ya.

Foto: Captura

"La ola de calor continúa en el noreste, medio sur y noroeste del Pacífico. Las temperaturas cálidas pueden elevarse rápidamente a niveles peligrosos, especialmente en verano y en automóviles estacionados. Permanecer #WeatherReady y no subestimes el calor", tuiteó el Servicio Meteorológico Nacional

Seattle será más fría que Portland, con temperaturas a mediados de los 90, pero aún tiene la posibilidad de batir récords, y muchas personas allí, como en Oregón, no tienen aire acondicionado.

La gente comenzó a ingresar a un centro de enfriamiento abierto las 24 horas en el norte de Portland antes de que abriera el miércoles, según lo publicao por The Associated Press.

Las primeras personas en entrar estaban sin hogar, una población vulnerable al calor extremo. Entre ellos se encontraba December Snedecor, quien durmió dos noches en el mismo centro en junio cuando las temperaturas alcanzaron los 116 F (47 C).

Dijo que planeaba volver a dormir allí esta semana porque el calor en su tienda era insoportable.

“Me eché mucho agua sobre mí mismo. Fue en la adolescencia, calor de ciento y algo. Me mareó. No fue bueno ”, dijo Snedecor sobre el calor de junio. “Solo tengo que mantener la calma. No quiero morir ".

La gobernadora de Oregón, Kate Brown, declaró el estado de emergencia y activó un centro de operaciones de emergencia, citando la posibilidad de interrupciones en la red eléctrica y el transporte.

Además de abrir centros de enfriamiento, los gobiernos de la ciudad y el condado están ampliando el horario de las bibliotecas públicas y eximiendo la tarifa de autobús para quienes se dirigen a los centros de enfriamiento.

Una línea de ayuda estatal disponible las 24 horas dirigirá a las personas que llamen al refugio de enfriamiento más cercano y ofrecerá consejos de seguridad.

Los funcionarios de emergencia han enviado alertas a los teléfonos, dijo Dan Douthit, portavoz de la Oficina de Manejo de Emergencias de Portland.

Leer más: ¿Racismo? Policía arresta a un agente vienes raíces negro y a su cliente tras reporte de robo por parte de los vecinos