Oposición en Chile rechaza anuncio sobre nueva constitución

Chile.- La creación de una nueva constitución propuesta por el gobierno de Chile para tratar de calmar las intensas protestas que se han registrado en el país durante 25 días, fue rechada por la oposición chilena

Los puntos de disenso, incluso entre algunos congresistas oficialistas, radican en que el mecanismo propuesto por el presidente Sebastián Piñera estará a cargo de los congresistas en ejercicio, que mayoritariamente tienen una muy baja aprobación ciudadana, y en la realización de un plebiscito al final del proceso y no antes para conocer las demandas ciudadanas.

La vocera de gobierno, Karla Rubilar, afirmó el lunes que "nuestro camino no es la asamblea constituyente... pero debe ser con participación activa" en un virtual portazo a la exigencia de la oposición de que sea una asamblea elegida democráticamente la que redacte una nueva carta magna para luego disolverse.

El anuncio fue formulado la noche del domingo por el ministro del Interior, Gonzalo Blumel, luego de una reunión de Piñera con algunos de sus ministros y parlamentarios de su coalición política "Chile Vamos". Agregó que el proceso tendrá "una amplia participación" ciudadana.

El senador opositor Felipe Harboe declaró que "la ciudadanía está demandando una cosa distinta, que haya una Asamblea Constituyente o exista un mecanismo donde participen los ciudadanos".

Su colega oficialista Manuel José Ossandón señaló que "los parlamentarios no tenemos la credibilidad hoy día, el Parlamento no la tiene para hacer algo sin la participación más activa de la comunidad". Marcelo Mella, analista de la Universidad de Santiago de Chile, dijo a The Associated Press que "con los niveles de aprobación que tiene el Congreso y el gobierno, la legitimidad (del proceso) es un bien muy escaso dentro de la clase política como para suponer que sectores de la oposición... vayan a aceptar esto como un procedimiento legítimo".

La constitución chilena, que privatizó los servicios básicos, creó sistemas de educación y salud a los que se puede acceder según el poder adquisitivo y consagró el libre mercado, fue impuesta por la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990).

La actual constitución sólo puede ser reformada con el voto favorable de los tres quintos (dos tercios para varios de sus capítulos) de los diputados y senadores en ejercicio.

Eso significa que una regla, por el solo hecho de estar en la constitución, es mucho más difícil de modificar que si estuviera en una ley ordinaria. Unas 200 personas portando banderas chilenas ingresaron a los jardines de la vieja sede del Congreso en Santiago demandando una asamblea constituyente.

En el lugar, en el centro de la capital chilena, el ministro coordinador de la presidencia con el Congreso, Felipe Ward, admitió que aún no hay una propuesta detallada que amplíe el anuncio de la víspera.

El 18 de octubre un alza en la tarifa del metro detonó incendios y ataques en la mayoría de sus estaciones y centenares de saqueos a supermercados seguidos por multitudinarias protestas por un amplio abanico de demandas que van desde mejoras en la educación, la salud y las pensiones hasta una nueva constitución.

Claudia Heiss, académica del Instituto de Asuntos Públicos de la Universidad de Chile, dijo a AP que "hemos visto que, en general, el gobierno llega tarde y llega con propuestas tibias a las demandas sociales" y "esta es una oportunidad para reaccionar de una manera mucho más contundente si es que se quiere contribuir a que el país vuelva la normalidad y que se hagan los cambios que requiere el sistema político".

En los comienzos de la crisis Piñera anunció un paquete de leves mejoras sociales a las pensiones básicas, cuyo monto es de 146 dólares mensuales, y propuso proyectos para rebajar los millonarios sueldos de los congresistas y un alza en los impuestos de quienes ganan más de 11.000 dólares al mes, pero no logró atenuar las protestas.