Oposición insiste en movilizaciones contra Abdo Benítez

Asunción.- La oposición paraguaya convocó este miércoles una movilización ciudadana para el 24 de agosto en la que exigirán la dimisión del presidente Mario Abdo Benítez por su gestión en el acuerdo energético de Itaipú con Brasil, a pesar de que la Cámara de Diputados rechazó ayer el juicio político.

Los principales líderes opositores acordaron en una reunión apoyar esta concentración de carácter nacional, que se celebrará cuando se cumplan tres meses de la firma de la polémica acta de contratación de potencia de la central hidroeléctrica de Itaipú, que derivó en la mayor crisis política del Gobierno.

"La movilización no terminó ayer, al contrario, va a ir creciendo y van a ir insertándose más sectores a estos grupos que estamos hoy acá", expresó en una conferencia de prensa el senador de la formación de izquierdas Frente Guasu, Carlos Filizzola.

Carlos Filizzola (i). / EFE.

El parlamentario hizo un llamamiento a los movimientos sociales, estudiantiles, campesinos, indígenas y de trabajadores para que se sumen a las manifestaciones como una forma de presión contra Abdo Benítez.

No descartamos que esto vaya creciendo y el presidente renuncie, agregó Filizzola.

Además, el senador calificó la decisión de la Cámara de Diputados de rechazar el juicio político contra el mandatario como un "pacto de impunidad" entre los dos sectores del gobernante Partido Colorado.

La Cámara evitó ayer su tratamiento con 43 votos en contra, gracias a la unidad del movimiento Colorado Añetete, afín a Abdo Benítez, y de Honor Colorado, del expresidente Horacio Cartes (2013-2018).

Desde la oposición consideran que, a pesar de que el juicio no ha prosperado, el presidente no está legitimado para continuar con las políticas energéticas de Paraguay, que debe renegociar con Brasil el Anexo C del tratado de Itaipú antes de 2023.

"El presidente no puede negociar en nombre de Paraguay en la negociación más importante que vamos a tener en nuestra historia, en los próximos años, que es la de Itaipú", indicó el presidente del Partido Liberal, Efraín Alegre.

Efrain Alegre. / EFE.

Además, los opositores aseguran que cuentan con el apoyo de la ciudadanía en su causa, debido a la publicación de una encuesta en los medios locales que muestra que un 69,3 % de los paraguayos desaprueba la gestión de Abdo Benítez en su primer año de Gobierno.

Además de la convocatoria de movilizaciones, los principales partidos de la oposición también han acordado presentar un proyecto de ley en el Senado para tratar de derogar el acuerdo que Paraguay suscribió en 2017 con Argentina sobre la deuda de la represa de Yacyretá.

El documento que suscribieron entonces el mandatario argentino, Mauricio Macri, y el expresidente Cartes supuso el fin de un conflicto de más de 30 años entre ambos países sobre el monto que debía pagar por cada Estado.

El acuerdo estimó que Paraguay debía abonar 3.805 millones de dólares, en lugar de los 17.000 millones establecidos inicialmente, mientras que Argentina tendría que pagar 1.000 millones de dólares, como compensación por el territorio paraguayo inundado durante la construcción de la presa.

"Hoy estamos escandalizados por este acuerdo en Itaipú pero no podemos olvidar que hace un año y poco más se ha aprobado y firmado el acuerdo de Cartes con Macri que es precisamente el antecedente nefasto que nos ofrecen para las negociaciones futuras", añadió Alegre.