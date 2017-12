Oposición venezolana y chavismo retomaran diálogo en enero

Venezuela.- El gobierno y la oposición de Venezuela acordaron este viernes en Santo Domingo continuar el próximo 11 de enero la negociación para intentar solucionar la crisis política y socioeconómica del país, anunció el presidente dominicano, Danilo Medina.

"Hemos decidido montar una reunión de trabajo el 11 de enero de dos comisiones en las que no necesariamente estarán los cancilleres, y el 12 de enero una reunión con los cancilleres" que acompañan el proceso, dijo Medina en una declaración a la prensa, tras la segunda ronda de diálogo.

La declaración se produjo luego de ocho horas de conversaciones entre delegados del gobierno de Nicolás y de la coalición opositora Mesa de la Unidad Democrática (MUD) en la sede de la cancillería dominicana.

"Se ha avanzado notablemente, son seis grandes temas que estamos discutiendo (…) No podemos anunciar ninguno de los avances que hemos tenido porque es un conjunto, un paquete; mientras no se llegue a acuerdos en todos, no podemos anunciar", señaló Medina.

Las partes acordaron designar voceros únicos para informar sobre la negociación: por el gobierno Jorge Rodríguez, ministro de Comunicación, y por la oposición Julio Borges, presidente del Parlamento de mayoría opositora.

"Es necesario un poco más de tiempo, para ese propósito los cancilleres y las dos partes estaremos en la reunión (…) Nuestra esperanza es que el 12 de enero se va a finalizar el acuerdo", expresó el canciller chileno, Heraldo Muñoz.

Además de Dominicana y Chile, las conversaciones cuentan como garantes con los gobiernos de México, Nicaragua, Bolivia y San Vicente y las Granadinas, así como con el ex jefe del gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero.

Venezuela se declara en Emergencia Humanitaria

En Venezuela, hay al menos el registro de 280 mil niños que podrían morir por desnutrición en los próximos meses, algo que ha sido catalogada como emergencia humanitaria.

Esto ha provocado dificultades en cuanto al crecimiento de los menores de edad, según inspecciones que han realizando por parte de organizaciones en Venezuela.

El 33 por ciento de la población infantil ha registrado físicos y mentales irreversibles.

Debido a la desnutrición, en Caracas se registran hasta seis muertes por semana.

Desnutricion Venezuela, foto EFE

La economía venezolana decayó después de que los precios del petróleo disminuyeran. Además, se le atribuye la resposabilidad por la crisis a medidas económicas erradas del gobierno venezolano.

Y es que sólo un meno puede cubrir los gastos de sus comidas diarias.

Mueren por desnutrición en Venezuela

Con esta tragedia de desnutrición, ya son cuatro los niños que han muerto de hambre en la ciudad de Venezuela desde que inició el 2017, en el Hospital San Félix de Bolívar.

Las víctimas tenían entre uno y tres meses de nacido, los bebés de nombre Joelvis Quijada y Santiago Velázquez, ambas historias tienen los mismos elementos: "familias numerosas, miseria, y dietas similares: nada de leche materna y mucha maicena. Ambas tuvieron el mismo final".

Otro elemento importante a este hecho es que Venezuela es el primer país en toda Latino América en cifras de embarazos precoces.

Hospital San Félix, lugar donde han fallecido cuatro bebés. Foto: Elreportedesanfelix

Informa el pediatra, César Dommar, egresado de la Universidad Central de Venezuela (UCV) y ex jefe del Servicio pediátrico Menca de Leoni, que a la miseria se suma el debastecimiento. Comentó, que el Estado ha abandonado esas políticas.

Lo cual la ciudadanía desiste de ir a los controles porque no hay vacunas o insumos. A las embarazadas no les dan ningún tipo de apoyo.

Ante la crisis alimentaria que esta pasando Venezuela, la Asamblea Nacional aprobó una propuesta para combatirla, que consiste en la creación de un Consejo de Emergencia Agroalimentaria, cuyo objetivo es hacer frente al profundo desabastecimiento que afecta al país.

