Ordenan que renuncie a pastor católico que recomendó a feligreses evitar la vacuna Covid-19

Wisconsin.- Un pastor de la iglesia católica está siendo obligado a renunciar luego de que le dijo a su congregación en Wisconsin, durante el sermón en la misa dominical, que evitara la vacuna Covid-19.

El sermón el reverendo James Altman, el controvertido sacerdote de la Diócesis de La Crosse, de la iglesia católica romana St. James the Less en La Crosse, fue publicado en YouTube, donde se les escucha recomendar que no se pongan la vacuna contra el coronavirus, llamándose a sí mismo víctima de la "cultura de la cancelación".

Para que conste, querida familia, el obispo [William Patrick] Callahan me ha pedido que renuncie como pastor, a partir del viernes pasado, hace dos días, porque soy divisivo e ineficaz, dijo el padre Altman en su homilía publicada en línea para el 23 de mayo, domingo de Pentecostés.

Tras este sermón el pastor Altman, aseguró que el obispo William Callahan de la Diócesis de La Crosse le pidió que renunciara el viernes y lo llamó "divisivo e ineficaz".

Sin embargo, Altman dijo que su abogado canónico le pidió a la diócesis que justificara la solicitud de renuncia, así como una revisión de su expediente en la cancillería. Dijo que está impugnando la solicitud, según lo publicado por la CNA.

Existe una página de Facebook “Amigos del padre James Altman”, que cuenta con al menos 1.600 miembros, donde se ha apoyado al sacerdote, acusando e injusto lo que esta pasando con el pastor.

Incluso los boletines de la iglesia aprobados por Altman han estado plagados de más información errónea sobre Covid-19 y afirmaciones infundadas sobre la eficacia y seguridad de las vacunas.

La predicación de Altman sobre la pandemia ha desafiado a Callahan y se ha opuesto al Vaticano, que en diciembre declaró que recibir la vacuna era "moralmente aceptable", informó la NBC News.

Cabe mencionar que Altman ha generado controversia en los últimos años al denunciar el movimiento Black Lives Matter y hacer otras falsas afirmaciones conspirativas sobre el cambio climático y el racismo y la homofobia sistemáticos que son comunes en los medios de comunicación de derecha.

James Altman, publicó una declaración en video viral el año pasado que los católicos no pueden ser demócratas, dijo el domingo que su obispo le había pedido que renunciara como pastor.