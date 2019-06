Oregon: Boicot de senadores republicanos entra en quinto día

SALEM, Oregon, EE.UU. (AP) — La gobernadora del estado de Oregon, Kate Brown, dijo el lunes que no negociará con los republicanos que abandonaron una sesión legislativa para impedir la aprobación de una transcendental propuesta contra el cambio climático. Al menos no mientras no regresen al Capitolio.

Por quinto día consecutivo, ninguno de los 11 senadores republicanos se presentó a trabajar, lo que evitó que los demócratas tuvieran quórum para votar una propuesta de ley que fija topes de emisiones y establece un sistema para comercializar derechos de emisión a nivel estatal.

Brown, una demócrata, ordenó la semana pasada a la policía estatal que buscara a los senadores republicanos, pero muchos salieron del estado.

El líder de la minoría del Senado, Herman Baertschige, dijo en un comunicado que todavía debe llegar a un acuerdo con los demócratas y que los republicanos “tienen la intención de permanecer afuera del estado”. Los demócratas tienen una mayoría de 18 a 11, pero necesitan un quórum de 20 para poder operar bajo la ley estatal.

Brown criticó a Baertschige durante una entrevista con The Associated Press.

“Si quiere negociar con la gobernadora del estado de Oregon, tiene que estar en el edificio”, dijo. “O al menos estar en el estado de Oregon”.

Un vocero de Baertschige dijo que él no estaba disponible para comentar más allá del comunicado.

Los republicanos se oponen a lo que podría ser el segundo programa en el país de comercialización de derechos de emisiones. La propuesta reduciría drásticamente los gases de efecto invernadero en Oregon para el 2050 al limitar las emisiones de carbono y luego requerir que las empresas compren o vendan derechos de emisiones de un fondo, el cual se reduciría más y más con el paso del tiempo.

Los demócratas dicen que el programa es crucial para convertir a Oregon en un líder de la lucha contra el cambio climático y a la larga creará puestos de trabajo y transformará la economía del estado.

Los republicanos y otros opositores, incluyendo la atribulada industria maderera, dicen que hará desaparecer trabajos, elevará el costo de la gasolina y aniquilará a pequeños negocios en zonas rurales del estado. También dicen que no fueron incluidos en las negociaciones y que la medida representa a una mayoría urbana que impone sus prioridades contra el deseo de los residentes rurales de Oregon.

Es la segunda vez que los senadores republicanos del estado abandonan la sesión para impedir una votación. En mayo dejaron sus curules para bloquear un incremento de 2.000 millones de dólares al financiamiento escolar, y no regresaron hasta que consiguieron un acuerdo con la gobernadora para posponer medidas sobre control de armas y vacunación.

Parte de ese acuerdo, dijo Brown, era que los republicanos no volverían a abandonar la sesión legislativa.