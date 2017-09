¡Oscura devastación! 100% de Puerto Rico sin electricidad

Puerto Rico.- Abner Gómez, director de la Agencia Estatal para el Manejo de Emergencias y Administración de Desastres (AEMEAD) informó el día de hoy que el huracán María ha causado gran devastación en Puerto Rico y el peligro aún es inminente.

Gómez dio a conocer que el 100% de los abonados de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) no tiene energía eléctrica.

“Definitivamente Puerto Rico -cuando podamos salir afuera- vamos a encontrar a nuestra isla destruida. La información que hemos recibido no es nada alentadora. Es un sistema que ha destruido todo lo que ha tenido a su paso”, dijo.

El director emitió un mensaje a la población del noroeste del país.

El #HuracanMaria podría dejar a Puerto Rico sin electricidad de 4 a 6 meses, según la Alcaldesa de San Juan Carmen Yulín Cruz. pic.twitter.com/lvXpCC6SQ8 — Informando (@InformandoRD7) 20 de septiembre de 2017

“El huracán va a estar saliendo por el norte, por Arecibo. Pero a eso de las 2:00 p.m. a 5:00 p.m. el noroeste va a estar recibiendo vientos con fuerza de huracán, no bajen la guardia, resguárdense. Ya experimentamos los fuertes vientos de este huracán. Al momento no hemos tenido noticias de muertes y esperamos no tenerlas".

Carlos Anselmi, meteorólogo del Servicio Nacional de Meteorología, informó que el fenómeno se mueve más rápidamente, a 12 millas por hora.

“A medida que continúe esa velocidad. Por eso, se espera que en las próximas horas su centro se esté moviendo y saliendo de Puerto Rico”, agregó.

PUERTO RICO | Fuertes inundaciones en Borinquén de Guayama tras el paso del #HuracanMaria. Crédito: Cruz Rodríguez Keila pic.twitter.com/almtIgw3Kf — Yusnaby Pérez (@Yusnaby) 20 de septiembre de 2017

“Se esperan que las condiciones de tormenta tropical continúen en Puerto Rico hasta horas de la noche”.

“Aunque el sistema se haya alejado, las condiciones peligrosos van a continuar. Todavía el jueves no es momento para salir. Recuerden que hay tendido eléctrico en el suelo y eso puede provocar accidentes”, agregó Gómez.

“Este huracán va a provocar que la isla de Puerto Rico sea declarada zona de desastre ‘mayor disaster’. Este huracán va a ser un evento histórico para el pueblo de Puerto Rico”.

A las 04:00 horas del día de hoy, más de un 58% de los abonados no tenían luz.

“Ya está en un 100% de gente sin luz”, destacó.

Dio a conocer que la línea de transmisión de 230,000 voltios y otra de 115,000 voltios que mantienen la relación de Aguirre con Costa Sur están fuera del sistema o no están funcionando.

Según El Nuevo día, la falta de electricidad y los daños de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados impide el cálculo de las personas que carecen del servicio de agua potable. Ya se han registrado entre 15 a 25 pulgadas de lluvia, razón por las que se han abierto las compuertas de varias represas.

En Guayama una familia solicitó auxilio tras tener agua hasta la altura de los gabinetes; mientras en Hato Rey se presentó una emergencia ante los dolores de parto que tenía una mujer.

“Lamentablemente nuestro personal no puede salir, se rescatarán luego”, informó Abner Gómez.

Otra emergencia se dio en la sala de urgencias del Hospital Regional de Bayamón. El lugar se inundó y se vieron obligados a evacuar a los enfermos. Situación similar a la de los pacientes del sexto piso del Hospital Menonita, quienes fueron reubicados después de que los cristales del nosocomio se rompieran a causa de los fuertes vientos.

Gómez finalizó informando que Loíza, Canóvanas, Río Grande y Toa Baja están gravemente afectados.