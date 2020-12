Otro misterioso monolito aparece en una reserva natural de Holanda

Holanda.- Otro misterioso monolito ha aparecido en un lugar remoto, esta vez en Holanda. La estructura fue descubierta en una reserva natural cerca de Oudehorne, un pueblo en la provincia de Frisia, el domingo, según el periódico Algemeen Dagblad.

Según el periódico, no se sabe cómo terminó el pilar en la reserva natural de Kiekenberg y no se vieron huellas a su alrededor. Pero se informó que, a diferencia de las estructuras relucientes que han aparecido en Estados Unidos ( Desaparece el misterioso ‘monolito’ de metal hallado en Utah) y Rumanía en las últimas semanas, esta no es reluciente.

Y la emisora de televisión Omrop Fryslân informó que la estructura puede haber estado en la reserva natural durante algún tiempo, porque se ha formado hielo alrededor de la estructura.

El descubrimiento continúa con un extraño fenómeno de monolitos que han aparecido y desaparecido en las últimas semanas, lo que ha despertado mucha atención en las redes sociales, pero el ejemplar de Utah fue desmentido por un grupo de artistas.

El monolito hallado en Holanda aún no es reclamado como propiedad de alguien. Twitter

Todo comenzó cuando funcionarios del Departamento de Seguridad Pública de Utah vieron en un helicóptero un monolito de metal reluciente en un desierto de rocas rojas en Utah el 18 de noviembre.

Varios días después, el monolito fue desmantelado, aunque hubo menos misterio sobre la eliminación de la estructura.

Un video publicado en Instagram mostró a cuatro hombres desmantelados y retirados la estructura. Un pie de foto decía que si bien quienes lo quitaron apoyaron el arte y los artistas y describieron el desmantelamiento como "trágico", dijeron que el área no estaba preparada para "el daño causado por el sensacionalismo de Internet y la posterior reacción del mundo".

Pero mientras se eliminó el monolito de Utah, apareció otro en Piatra Neamt en Rumania aproximadamente al mismo tiempo.

Según un medio local, esa estructura desapareció misteriosamente días después de que se erigiera, dejando solo un pequeño agujero.