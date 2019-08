Otro tiroteo en Walmart de Luisiana; un atacante sigue libre

Luisiana, EEUU.- Un nuevo tiroteo en el interior de otro Walmart de Estados Unidos fue reportado por los medios locales de Baton Rouge en Luisiana.

El departamento de policía de Baton Rouge confirmó que el tiroteo ocurrió a mediodía en el interior de un Walmart y que hay un detenido, y un herido.

El sheriff ha indicado que el reporte indicaba que se había detonado un arma en el interior del supermercado, donde dos hombres se dispararon entre sí debido a un altercado.

La persona que resultó herida era un espectador inocente, según el sheriff.

Uno de los medios locales, Wafb9, realizó entrevistas a los clientes que se encontraban al interior, donde una mujer relató que jamás se le hubiera ocurrido que el atentado hubiera ocurrido en el interior de un Walmart.

Dice que a pesar de que ella no logró ver a nadie herido, teme por su vida.

This is amazing, this is something you see in the movies | Esto es increíble, es algo que se ve en las películas