Padre en Argentina pide ayuda para su hijo que necesita un trasplante urgente

Buenos Aires.- José González, padre de Ignacio González, un joven de 14 años, y que sufre de leucemia linfoblástica aguda, se encuentra pidiendo ayuda para que su hijo tenga lo más pronto posible un trasplante de médula ósea, ya que los médicos les informaron que el joven no puede esperar más de 60 días.

Ignacio sufre de esta enfermedad desde julio de 2018 y está internado en el Hospital Posadas, en Buenos Aires. Su padre explica que por trabas burocráticas el joven se encuentra en riesgo, razón por la que está pidiendo $1.600.000 de pesos argentinos en los próximos 30 días.

"Hoy Nacho tiene muy comprometida su médula ósea y necesita de carácter urgente acelerar su pronto y muy necesitado transplante a lo que la provincia de Salta hace caso omiso a su estado de salud y no envía los fondos necesarios al INCUCAI", dice José en su cuenta de Facebook.

Agregó, "El Instituto Nacional Central Único Coordinador de Ablación e Implante (INCUCAI) quien explícitamente dijo que no haría absolutamente nada para la búsqueda real del donante hasta tanto no se encuentren depositados en su cuenta bancaria".

Con $600.000 harán un estudio de alta resolución que determine cuál es el donante más compatible.

Y $1.000.000 se destinará para realizar la extracción y traslado de la médula hasta el Hospital público Gutiérrez, en CABA, donde se hará la operación.

El 12 de noviembre los estudios indicaron que la médula ósea de Ignació dejó de estar en remisión, lo cual complica su situación y tendrá que recibir quimioterapias más fuertes.

José se encuentra desesperado porque tampoco puede trabajar, y su pareja y sus otro tres hijos se encuentran en Salta.

No puede ser que en el INCUCAI se pongan tan ásperos, que si no ponés la plata no hacen nada", dijo.