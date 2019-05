Padre entregó el cuerpo de su hija al mercado negro por error

Chicago.- Un padre que pensó que estaba donando el cuerpo de su hija a la ciencia está tratando de que ella vuelva a él, casi cinco años después de descubrir que fue engañado para entregar su cuerpo a los supuestos comerciantes del mercado negro.

La hija de 26 años de John Butsch, Alexandria, murió repentinamente en 2014. Él le dijo a los medios que ella quería que la donaran a la ciencia, así que llevó sus restos al Centro de Recursos Biológicos de Illinois, ahora cerrado, cerca de Chicago.

Meses después, el FBI allanó el centro y lo cerró. "Soy bastante elocuente con estas cosas, pero es doloroso", dijo Butsch a CBS 2. Dijo que la familia había recibido algunas de sus cenizas, pero agregó:

No tenemos forma de saber si estas son sus cenizas o no. Bueno, de hecho, estamos bastante convencidos de que no lo son porque ella está en un congelador en Detroit.