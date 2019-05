Padre lanza al aire a bebé y la deja en funeraria de California

California.- Una bebe hispana de ocho meses fue encontrada muerta detrás de una funeraria de California, la Policía busca a su padre con quien fue vista por última vez el pasado viernes.

Personas que observaron el cuerpo de la pequeña dieron aviso a las autoridades quienes iniciaron una investigación. De acuerdo con la policía, Alexander, padre de la niña, llamó a un hermano para confesarle que la niña había sufrido una caída mortal luego de lanzarla al aire jugando y posteriormente desapareció sin dejar rastro.

La Policía cree que el padre de la pequeña sufre de depresión tras el deceso de la niña. La madre de la menor manifestó durante una entrevista que esta destrozada tras la muerte de su hija y cuestiona a su pareja por que la abandonó como si fuera basura.

“Era tan perfecta, ya me estaba llamando mamá. Estaba aplaudiendo, intentaba enseñarle a gatear, no puedo creer que la dejara ahí. No era basura, no era una muñeca, era mi niña pequeña”, manifestó la madre a Univisión Noticias.

Hasta el momento las autoridades no han determinado si la muerte de la menor se trató de un accidente o un hecho intencional.