Padre mata a su hija de un tiro por tener una cita con un chico

Norman.- Un hombre acusado de disparar fatalmente a su hija de 22 años en la cara ha sido condenado por asesinato en primer grado.

Un jurado declaró el miércoles que Ronald Lee McMullen, de 45 años, era culpable de la muerte a tiros de Kailee McMullen en junio de 2017 en su casa en Norman.

Cabe destacar que en un principio el padre se había declarado inocente del crimen, alegando que la joven se disparó accidentalmente. Johnson le dijo a The Norman Transcript que no está de acuerdo con el veredicto, pero acepta la decisión del jurado.

Pero, cuando se llamó a la policía a la escena en junio de 2017, el teniente de policía de Norman, Chris Vinson, dijo que sospechaba de inmediato que McMullen estaba involucrado, ya que estaba cubierto de sangre y dejó que su esposa, Karen, respondiera preguntas por él.

Una relación perturbadora

Según las declaraciones, padre e hija tenía una relacion con “algunas dinámicas en su relación que eran inquietantes", según Norman Transcript.

El hombre de dio un tiro en la cara a su hija. Foto: Cárcel del Condado de Cleveland

La fiscal Jennifer Austin explicó: "Fueron años y años de una relación que fue muy difícil y muy controladora.

Se puede decir en los mensajes de texto que fue casi como una relación controladora de novio y novia

Al parecer esa noche Kailee había desafiado a su padre, ya que los mensajes de texto revelados a la corte mostraron que Kailee había tenido una cita la noche antes de que la mataran.

Cabe mencionar que la chica antes de su muerte, le dijo a sus amigos y a un ex novio, que su padre la había agredido física y sexualmente meses antes de que la mataran, le dijeron a la corte del condado de Cleveland.

Abuso sexual

Según People informó que una declaración jurada de la policía contra McMullen alegó que él abusó sexualmente de Kailee en 2007, cuando ella tenía 14 años, pero nunca se presentaron cargos contra él.

La noche del crimen, presuntamente Kailee, llegó a su casa a eso de la 01:00 de la madrugada de la noche en que recibió un disparo mortal.

Sin embargo, McMullen no llamó a los servicios de emergencia hasta las 05:42 a.m., los funcionarios concluyeron que Kailee había recibido un disparo en la cara en algún momento entre las 5:15 y las 05:30 a.m.

Cuando los oficiales llegaron a su casa, descubrieron que Karen intentaba resucitar a su hija, y McMullen llevaba un top empapado de sangre.El jurado recomendó una sentencia de cadena perpetua sin libertad condicional. La sentencia formal estaba programada para el 4 de diciembre.