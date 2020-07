Padre pide confesarse si votaron por Bolsonaro pues fue un "pecado"

Brasil.- Fue durante una misa transmitida mediante redes sociales de una iglesia, que el sacerdote Edson Adélio Tagliaferro hizo un comentario que se ha viralizado en redes sociales, pues le pidió a las personas que hayan votado por Jair Bolsonaro que se confesaran por el “pecado” que habían cometido, así lo señala el diario Estado de Minas

“Bolsonaro no sirve, no vale nada. Quien votó por el tiene que confesarse y pedir perdón a Dios por haber cometido ese pecado, ya que eligieron a un bandido como presidente”, expresó el sacerdote citado por el diario.

Y además agregó: “Él (Jair Bolsonaro) habla de Dios por encima de todo, pero no es el Dios de Jesús, porque el Dios de Jesús predica por la vida”.

El padre Edson Adélio Tagliaferro, también criticó duramente al presidente de Brasil por no contar con un ministro de Salud cuando el país ya supera las 60 mil muertes debido al Covid-19, y que para él, el militar que dirige esa cartera es nada más una ficha del mandatario que puso ahí para que no le lleven la contraria, pues los dos anteriores ministros no estaban de acuerdo en cómo se manejaba, subraya el diario Estado de Minas

Las palabras del sacerdote se viralizaron por todo Brasil, y fue el mismo religioso que justificó sus duras críticas, además señaló que él no es el único al que no le gusta Jair Bolsonaro.

