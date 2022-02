Padre pierde custodia de sus hijos por no estar vacunado

Un hombre no vacunado en New Brunswick, Canadá perdió la custodia de sus hijos, entre ellos uno que tiene una enfermedad inmunocomprometida, por no estar vacunado contra la enfermedad Covid-19. El juez falló a favor de la madre de los niños a finales del mes pasado.

Los padres, que no fueron identificados por respeto a su privacidad, se separaron en el 2019 y compartían la custodia de sus tres hijos, sin embargo, el año pasado la madre solicitó cambiar el acuerdo de custodia porque el padre y su nueva esposa se niegan a ser vacunados contra Covid-19.

Esto, según la madre, ponía en riesgo a su hija que está en curso de un tratamiento por tumores no cancerosos en sus vasos sanguíneos.

Leer más: Honduras no logrará cambios con gritos ni quemando llantas, dice el cardenal

El caso fue tomado por la jueza Nathalie Godbout, que dijo que tomó la decisión desde un "corazón apesadumbrado", pero que era necesaria para la salud del niño en medio de la pandemia de coronavirus y los efectos recientes de la variante ómicron.

En el fallo de la jueza se indica que la madre puede vacunar a sus hijos aún sin el consentimiento del padre. En el mismo fallo se le informa al papá que en caso de aceptar la vacuna puede pedir al tribunal una solicitud urgente para recuperar la custodia, mientras tanto puede hablar con sus hijos por teléfono o videochat.

"Este no es un caso en el que ella quiera quitarle a los niños a su padre", dijo el abogado de la madre, Grant Ogilvie, después del fallo, según CBC. "Esto es lo mejor para los niños, punto. Ella reconoció que esto tendrá un impacto en los niños, pero dijo: 'Tengo que hacer lo mejor para ellos'".

Leer más: Ecuador mira con cautela los altos precios del petróleo