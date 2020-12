Padre se casa con el ex novio de su hija y ella decide donarles óvulos para que tengan descendencia

Reino Unido.- "Las personas se enamoran de misteriosas maneras", menciona "Thinking out Loud" del cantante canadiense Ed Sheeran. Claro ejemplo de que este verso del cantante pelirrojo es más que una verdad, es lo que le sucedió a una joven en Reino Unido cuando su ex novio decidió comenzar una relación amorosa con su padre, la cual evolucionó a tal punto que ambos hombres decidieron darse mutuamente el sí en el altar y hasta tener una niña, producto de un óvulo donado por la hija, quien ha declarado que ya ha congelado otro óvulo por sí deciden tener otro hijo.

Sí, sí lo que acabas de leer es completamente cierto, aunque parece digno de una comedia romántica al estilo de Hollywood, sin animo de ofender, por su puesto. El papá de la mujer es Barrie Drewitt-Barlow, un hombre de negocios millonario que en Reino Unido adquirió fama tras formar una de las primeras parejas homoparentales en los años 90´s, cuando la adopción de hijos entre parejas del mismo sexo era sumamente satanizada. Así que la relación amorosa con el ex novio de su hija, Scott Hutchison, no es la primera relación homosexual que mantiene el magnate británico.

El magnate Barrie Drewitt-Barlow junto a Scott Hutchison, ex novio de su hija/ Foto: donbarrie

Pero te preguntarás ¿Qué tan relevante es que el papá termine comprometiéndose con el ex novio de su hija? A pesar de que no es tan común, se ha sabido de casos en los que los padres terminan por empezar relaciones con ex parejas de sus hijos. No obstante, algo que hace sumamente interesante el caso es que Saffron, hija mayor de Barrie les ofreció a ambos hombres la donación de uno de sus óvulos para que puedan concebir un hijo que tenga genes de ambos. La joven reveló que ya congeló otro óvulo por sí algún día la pareja de hombres deciden aceptarlo, esto de acuerdo a Daily Mail.

Cabe señalar que Saffron en su momento se tomó muy bien la salida del "clóset" de su ex novio, motivo por el que se animo a hacer tan grande ofrecimiento. Actualmente, Barrie Drewitt-Barlow y Scott Hutchison, que tiene apenas 25 años de edad, viven felices disfrutando diariamente de su calurosa y amorosa relación junto a su pequeña Valentina.