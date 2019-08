Padres casi matan de hambre a su bebé con dieta vegana

Australia.- Unos padres casi matan de hambre a su bebé de tan solo 20 meses de edad, al alimentarla con una dieta vegana, por lo que la niña enfermo gravemente al faltarle los nutriente necesarios para su desarrollo.

De los hechos tuvieron conocimientos las autoridades cuando la madre de la pequeña llamó a los paramédicos para que atendiera a su hija, ya que las pequeña estaba sufriendo convulsiones relacionadas con el hambre que le aquejaba.

Cuando llegó el cuerpo de emergencias al lugar, encontraron a la bebé de 20 meses de edad, en graves condiciones de deshidratación, quien pesaba solo 4.9 kg, el tamaño de un niño de tres meses, y había sido alimentado con una dieta de avena y verduras dispersas.

Asimismo, tampoco la habían llevado a un médico o la habían vacunado y no tenía la fuerza para sentarse o jugar con juguetes, aseguró el tribunal.

La pequeña tenia una dieta pobre por lo que enfermó. Imagen ilustrativa. Foto: Pixabay

Cabe mencionar que la madre de menor era estrictamente vegana, pero el padre no, sin embargo, él nunca hizo nada para alimentar sanamente a su hija.

La madre confesó a los médicos que su hija generalmente era alimentada con una taza de avena con leche de arroz y media banana por la mañana.

Para el almuerzo, un pedazo de pan tostado con mermelada o mantequilla de maní, afirmó su madre.

Y para la cena, dijo que a su bebé le ofrecerían tofu, arroz o papas, según documentos judiciales.

Pero la madre insistió en los médicos que su niña era "quisquillosa", por lo que a menudo solo se le daba avena nuevamente, así lo informó The Sun.

Debido a lo escaso de proteínas de esta dieta, la pequeña quedó con graves deficiencias en una variedad de nutrientes, incluida la falta de calcio, fosfato, vitamina B12, vitamina A, hierro y zinc.

Sus niveles de vitamina D, que pueden causar enfermedad ósea si se descubre que son demasiado bajos, eran "indetectables".

El raquitismo es una enfermedad ósea prevenible que afecta a bebés y niños pequeños y causa huesos blandos y debilitados.

Los niños suelen ser diagnosticados con raquitismo debido a la falta de vitamina D, calcio o fósforo.

Un médico la describió como "floja", los dos hermanos mayores del niño, de seis y cuatro años, también llevaban dietas veganas, y han sido atendidos por el gobierno.

Su cuidadora adoptiva declaro en la corte que la menor "no podía sentarse, no podía decir ninguna palabra, no podía alimentarse o sostener una botella, no podía jugar con juguetes, pasaba el día en su catre rodando de un lado a otro, inclusive, no podía darse la vuelta por completo".

Afortunadamente la niña ahora pesa unos saludables 12 kg, pero ha quedado con problemas de desarrollo que incluyen huesos delgados.

Asimismo debe asistir a citas médicas, someterse a pruebas y asistir a sesiones de habla y fisioterapia casi a diario.

Por otro lado, un juez sentenció a los padres a una orden de corrección intensiva de 18 meses en lugar de prisión, ambos realizarán un servicio comunitario de 300 horas.