Padres estallan en ira por una pregunta de violación de una tarea

Texas.- Un distrito escolar se vio obligado a tomar "medidas correctivas" sobre una tarea "inapropiada" en la que se les preguntó a los estudiantes sobre la violación durante una lección sobre ADN, según los funcionarios.

La controvertida pregunta se repartió el viernes a unos 90 estudiantes de biología en la escuela secundaria Klein Collins, a las afueras de Houston.

Suzy fue asaltada en un callejón y es víctima de violación, decía la asignación.

“La policía recolectó una muestra de esperma que quedó en la escena del crimen y ahora tiene tres sospechosos bajo custodia. ¿Cuál de los sospechosos violó a Suzy?"

Luego, los estudiantes tuvieron que elegir cuál de las tres muestras coincidía con el material de ADN original encontrado en la escena del crimen.

En una declaración obtenida por The Post, los funcionarios del distrito dijeron que la asignación no era parte de su plan de estudios aprobado y no es representativa de su filosofía educativa.

El distrito ha investigado la fuente de los materiales y se han tomado las medidas correctivas apropiadas, se lee en la declaración.

Un portavoz del distrito escolar independiente de Klein se negó a proporcionar detalles adicionales, incluso si el maestro que asignó la pregunta será disciplinado y exactamente cómo se asignó.