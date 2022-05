Padres se las arreglan para alimentar a sus hijos, intercambian y venden fórmula para bebés en USA

Estados Unidos.- La escasez de fórmula para bebés en Estados Unidos está llevando a los padres a intercambiar, vender y ofrecer suministros sobrantes entre sí, mientras que el presidente Joe Biden planea hablar con fabricantes y minoristas el jueves sobre la difícil situación que enfrentan las familias.

El problema es el resultado de interrupciones en la cadena de suministro y un retiro de seguridad, y ha tenido una cascada de efectos: los minoristas están limitando lo que los clientes pueden comprar, y los médicos y trabajadores de la salud están instando a los padres a comunicarse con los bancos de alimentos o los consultorios médicos, además de advirtiendo contra diluir la fórmula para estirar los suministros o usar recetas de bricolaje en línea.

La escasez está afectando particularmente a las familias de bajos ingresos después de que el fabricante de fórmulas Abbott retirara el producto debido a problemas de contaminación. Ese retiro eliminó muchas marcas cubiertas por WIC, un programa federal similar a los cupones de alimentos que sirve a madres, bebés y niños, aunque el programa ahora permite sustitutos de marca.

Jennifer Kersey, de 36 años y residente de Cheshire, Connecticut, dijo que se había quedado sin la última lata de fórmula para su hijo de 7 meses, Blake Kersey Jr., antes de que alguien viera su publicación en un grupo de Facebook y llegara con algunas latas de muestra.

“Al principio estaba empezando a entrar en pánico”, dijo. “Pero, soy un creyente en el Señor, así que dije, 'Dios, sé que me vas a proveer y comencé a acercarme a la gente, 'Oye, ¿tienes esta fórmula?'

Ella dijo que ella y otros en el grupo se están ayudando mutuamente, encontrando tiendas que pueden tener la fórmula en existencia y haciendo llegar la fórmula a las madres que la necesitan.

“Si alguien me ofrece y dice: 'Tengo estos tres', le digo 'Tomo la lata morada y luego pongo las otras en ese sitio web. No voy a acumular cosas. Me aseguro de que todo el mundo lo tenga”.

En Washington, el subsecretario de prensa de la Casa Blanca, Kevin Muñoz, dijo en Twitter que la administración también anunciará “acciones adicionales” para abordar la escasez de fórmula.

La escasez de bienes básicos ha sido un problema desde el comienzo de la pandemia de coronavirus a principios de 2020. El acceso a suministros médicos, chips de computadora, electrodomésticos, automóviles y otros bienes se ha visto afectado por el cierre de fábricas y brotes del virus, así como por tormentas. y otros eventos relacionados con el clima.

Un retiro de seguridad agravó los desafíos con respecto a la fórmula para bebés.

La Administración de Alimentos y Medicamentos advirtió a los consumidores el 17 de febrero que evitaran algunos productos de fórmula en polvo para bebés de una instalación de Sturgis, Michigan, administrada por Abbott Nutrition, que luego inició un retiro voluntario.

Según los hallazgos publicados en marzo por los inspectores de seguridad federales, Abbott no mantuvo las condiciones y los procedimientos sanitarios en la planta.

El martes, la FDA dijo que estaba trabajando con los fabricantes estadounidenses para aumentar su producción y simplificar el papeleo para permitir más importaciones. La agencia señaló que los problemas de la cadena de suministro asociados con la pandemia eran parte del problema y que los consumidores compraron más fórmula para bebés en abril que en el mes anterior al retiro.

La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Jen Psaki, dijo esta semana que la FDA estaba “trabajando día y noche para abordar cualquier posible escasez”.