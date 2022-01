Pandemia dejó a familias en duelo al cambiar los funerales por Covid-19

La pandemia dejó a numerosas familias en duelo al cambiar los ritos funerarios por los protocolos de seguridad contra Covid-19, de esto fui testigo tras sufrir la muerte inesperada de un amigo que me llevó a investigar los cambios en los funerales en Estados Unidos.

Mi amigo era hindú, y mientras veía su funeral en Zoom, fui testigo de las transformaciones significativas que se tuvieron que hacer en los rituales tradicionales para adaptarse a las pautas de seguridad de Covid-19.

En la primavera y el verano de 2021, realicé más de 70 horas de entrevistas de historia oral con personas involucradas en las profesiones médicas y funerarias, así como con familias en duelo y quienes trabajaron de cerca con ellos, incluidos consejeros de duelo, trabajadores de cuidados paliativos e incluso médiums espirituales. .

Como historiador de la religión interesado en cómo las diferentes culturas dan sentido a la muerte, noté lo que parecía ser un cambio cultural trascendental en Estados Unidos en términos de rituales de muerte, ya que más de 850,000 estadounidenses murieron a causa de Covid-19 . Durante este período, las costumbres funerarias cambiaron drásticamente y, en muchos casos, no brindaron ningún consuelo a los amigos y familiares en duelo.

Lo que cambió en los ritos funerarios

En mis conversaciones, los profesionales funerarios describieron el caos inicial cuando el tamaño del funeral tuvo que reducirse drásticamente, a veces con solo una o dos horas de anticipación. Eventualmente, muchos comenzaron a innovar con nuevas tecnologías que les permitieron realizar funerales virtuales.

Richard Davis, de Cook-Walden Funeral Home en Pflugerville, Texas, describió cuán temprano en la pandemia utilizó tecnología de radio para familias en duelo que podían estar en sus autos en el estacionamiento, sintonizar la radio en una estación específica y escuchar a la persona. dando el elogio dentro de la funeraria.

Algunos directores de funerarias se asociaron con videógrafos de bodas cuyo negocio se vio afectado repentinamente porque la mayoría de las bodas se cancelaron o retrasaron. Estos camarógrafos descubrieron que el equipo de alta calidad utilizado para producir videos de bodas podría usarse fácilmente para transmitir un funeral de Zoom.

También hablé con tres médiums espirituales que describieron un marcado aumento en los clientes que buscan palabras posteriores a la vida de sus seres queridos que murieron con ventiladores.

Foto: AFP

Describieron cómo las familias angustiadas buscaban saber que su ser querido no había muerto solo y no los culpaban por su muerte. Un medio en particular también señaló que la pandemia vio un aumento en los miembros de la familia que buscaban conectarse con aquellos que habían muerto por sobredosis de drogas provocadas por el estrés de la pandemia.

El trabajo al final de la vida de los líderes religiosos también se transformó: los últimos ritos católicos y episcopales se realizaron a través de FaceTime, a veces con aceite consagrado administrado cuidadosamente con un hisopo .

La tradición judía de sentarse con un cuerpo antes del entierro, generalmente realizado por voluntarios en turnos en la funeraria, se convirtió en una experiencia en el hogar. Aunque los voluntarios, llamados shomer o shomeret en hebreo , no podían sentarse junto al cuerpo como de costumbre, trabajaron en el sistema de honor para asegurarse de que siempre hubiera alguien rezando y teniendo en mente al difunto, incluso estando lejos.

Los líderes musulmanes describieron el trabajo con las agencias de salud locales para obtener equipo de protección personal (EPP) y capacitación especializada para quienes realizan el lavado de cuerpo completo de un cadáver conocido como ghusl en árabe .

Conmemoraciones virtuales

Estas adaptaciones reflejan una larga historia de transformaciones para el funeral estadounidense.

En los siglos XVII y XVIII, la mayoría de los estadounidenses generalmente preparaban el cuerpo ellos mismos y organizaban el funeral en casa. Sin embargo, en el siglo XIX , más estadounidenses morían en los hospitales como resultado de la disponibilidad de atención médica y porque se creía que el cadáver portaba una enfermedad . Esto estimuló el desarrollo de la funeraria. Las funerarias individuales a menudo personalizan sus ofrendas según las necesidades de las comunidades culturales o religiosas locales.

Las funerarias se hicieron más populares después de que el embalsamamiento, una forma de preservación realizada por especialistas mortuorios, se convirtiera en la norma después de la Guerra Civil. La guerra provocó una crisis para preservar los cuerpos de los soldados mientras hacían el largo viaje a casa , y los embalsamadores a veces seguían a las tropas militares para aceptar el pago por adelantado del procedimiento.

Hoy en día, la industria funeraria ha crecido hasta alcanzar la friolera de 20.000 millones de dólares , y el embalsamamiento sigue siendo el tratamiento predominante para el cuerpo después de la muerte.

Con el auge de Internet, los funerales están experimentando una vez más rápidas transformaciones. La estudiosa de la muerte y los moribundos Candi Cann ha mostrado cómo Internet da lugar a nuevas formas de recuerdo social después de la muerte .

Estos pueden incluir dolientes que visitan páginas de Facebook o Instagram en el aniversario de la muerte y dejan un mensaje sobre cuánto extrañan al difunto. Los mercados en línea permiten la compra de parafernalia de luto individualizada , como camisetas o calcomanías para parachoques, y monumentos públicos en el lugar de la muerte .

Tales herramientas prosperaron durante la pandemia. Durante mi investigación, varias personas que perdieron a seres queridos explicaron la creación de artículos conmemorativos, incluidas calcomanías y máscaras faciales que conmemoran a un ser querido perdido, como una forma de alentar a otros a usar máscaras.

Las comunidades virtuales en línea de dolientes de Covid-19 adoptaron el corazón amarillo como una expresión pública de la pérdida de un ser querido a causa de la pandemia en los Estados Unidos y Europa.

Duelo sin procesar

Los funerales y otros rituales relacionados con la muerte son importantes para comenzar el proceso de duelo. La investigación ha encontrado que la realización de rituales tiene un papel importante en el alivio del dolor a través del aumento de los sentimientos de control y la transición de los dolientes a aceptar su pérdida. Los funerales pueden proporcionar estructuras importantes para que las familias se despidan y se han correlacionado con mejores resultados del duelo.

JZ Smith , uno de los teóricos de la religión más influyentes en los últimos años, dijo que “el poder del ritual se basa en el hecho de que se ocupa de actividades bastante ordinarias ubicadas dentro de un entorno extraordinario ”. En otras palabras, el ritual toma elementos del mundo ordinario -palabras, gestos, símbolos, etc.- y los imbuye de un significado extraordinario.

Podemos llorar o usar ropa negra todos los días por varias razones, pero en los rituales funerarios estas actividades tienen un significado especial y dan una sensación de cierre. Es esta reutilización de las cosas ordinarias lo que hace que los rituales sean tan efectivos.

Los estudios psicológicos también han demostrado que cuanto mayor es la diferencia entre lo que sucede en el ritual y la vida “normal”, más efectivo es para los individuos .

Pero en mis conversaciones con quienes perdieron seres queridos por el Covid-19, se hizo evidente que, para muchos, las transformaciones en los funerales y los rituales de duelo no lograron ayudarlos a lidiar con su dolor. Como me explicó una persona: “Sabía que mi abuela fallecería en algún momento, pero siempre imaginé que estaría allí; Nunca imaginé que lo estaría viendo virtualmente en Facebook. Se sentía como una parodia de un funeral”.

Otro entrevistado explicó cómo el aislamiento necesario en la era de la pandemia socavó fundamentalmente la comodidad que estos rituales podrían brindar: “Debido a que mi familia ha estado tan aterrorizada por el COVID, no hemos podido reunirnos para procesar la muerte de mi madre. Eso ha sido muy difícil para mí desde el punto de vista cultural, especialmente en las familias indígenas, uno se aflige juntos”.

El reverendo Richard R. Andre, CSP de la parroquia católica de St. Austin en Austin, Texas, se hizo eco de estos pensamientos cuando describió cómo ayudar a quienes pierden a sus seres queridos en su propia comunidad espiritual: “El funeral te ayuda a iniciar un proceso de cierre. Pero sin los funerales que imaginaron, la gente simplemente se queda estancada y no puede llorar”.

La pandemia de Covid-19 nos ha obligado a considerar cómo los rituales pueden perder su poder extraordinario cuando nuestro sentido de “normalidad” se hace añicos y permanece destrozado durante años. Como señaló el teórico de la religión JZ Smith, los rituales funcionan al enmarcar lo ordinario como extraordinario . Pero si nada se siente normal, entonces nada se puede sentir extraordinario tampoco.