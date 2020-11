"Pandemia" es nombrada la palabra del año 2020 por Merriam-Webster

Estados Unidos.- El importante diccionario en lengua inglesa Merriam-Webster anunció el lunes "pandemia" como su palabra del año 2020. "Eso probablemente no sea una gran sorpresa", dijo a The Associated Press Peter Sokolowski, editor general de Merriam-Webster.

En su forma nominal, el diccionario de Estados Unidos define una pandemia como un brote de una enfermedad que ocurre en un área geográfica amplia (como varios países o continentes) y generalmente afecta a una proporción significativa de la población.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

“A menudo, la gran noticia tiene una palabra técnica asociada y, en este caso, la palabra pandemia no es solo técnica, sino que se ha generalizado".

Probablemente sea la palabra con la que nos referiremos a este período en el futuro, dijo Sokolowski, un lexicógrafo, al medio.

La palabra "pandemia" fue probablemente la palabra más usada de este año. AP

La Organización Mundial de la Salud declaró el 11 de marzo el brote del nuevo coronavirus como una pandemia.

Ese mismo día, dijo Sokolowski, las búsquedas de la palabra fueron 115,806 por ciento más altas que en la misma fecha el año pasado.

Coronavirus y otras palabras relacionadas con la pandemia, incluida la cuarentena, estuvieron entre los finalistas para la palabra 2020 de Merriam-Webster.