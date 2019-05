Panel legislativo EEUU busca proteger venezolanos en EEUU

WASHINGTON (AP) — Dos comités en el Congreso estadounidense adoptaron el miércoles proyectos de ley relacionados con Venezuela.

En la cámara baja, la comisión judicial adoptó una legislación para proteger de la deportación a los ciudadanos venezolanos que se encuentran en Estados Unidos concediéndoles el llamado Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés).

La medida, aprobada con votación 20-9, será ahora sometida a votación en el pleno de la cámara de representantes.

En el Senado, la comisión de relaciones exteriores aprobó una iniciativa bipartidista con la que se pretende acelerar la planeación en las instituciones financieras internacionales para reconstruir a Venezuela.

Una medida sobre el TPS ya fue presentada en el Senado. Un grupo de 23 senadores demócratas enviaron en marzo una carta al presidente Donald Trump para solicitarle que conceda la protección a más de 70.000 venezolanos en Estados Unidos.

El representante por Georgia Doug Collins, el principal republicano en la comisión judicial, dijo durante la audiencia que según el Departamento de Seguridad Nacional cerca de 270.000 venezolanos residen actualmente en Estados Unidos, de los cuales 123.000 no tienen autorización migratoria.

El Estatus de Protección Temporal se les concede a las personas de países devastados por guerras o desastres naturales. El TPS les permite permanecer en suelo estadounidense hasta que la situación mejore en sus naciones. Unas 300.000 personas se han beneficiado de esa medida.

Sin embargo, el gobierno del presidente Donald Trump ha obrado para cancelar el TPS a muchos países y no ha mencionado públicamente la posibilidad de concederlo a los venezolanos.

“Pedimos asilo hace tres años y no hemos recibido respuesta todavía. Necesitamos otra opción, como por ejemplo el TPS”, declaró el migrante venezolano Ricardo Calleja a The Associated Press.

Calleja, que asistió a la audiencia en la Cámara de Representantes, huyó de Venezuela a Baltimore en 2016 con su esposa y dos hijos menores.

En el Senado, la medida adoptada el miércoles autorizaría una nueva asistencia humanitaria por 400.000 millones de dólares, y reconocería y apoyaría formalmente las acciones del dirigente opositor venezolano Juan Guaidó para restaurar la democracia.

Guaidó agradeció en su cuenta de Twitter a los miembros del Comité de Asuntos Exteriores del Senado estadounidense la aprobación del proyecto de ley, resaltando que se trata de “importante iniciativa que reconoce la lucha entre la Libertad y la Dictadura que estamos librando los venezolanos”.

La legislación titulada Ley VERDAD fue enmendada para incluir tres iniciativas que la Cámara de Representantes aprobó en marzo para ampliar la asistencia humanitaria estadounidense a Venezuela, prohibir las ventas de armas al gobierno del presidente Nicolás Maduro, y contrarrestar la presencia e influencia de Rusia en el país sudamericano.

La propuesta legislativa será enviada ahora a consideración del pleno del Senado.

Los senadores Bob Menéndez, demócrata, y Marco Rubio, republicano, calificaron al proyecto de ley como el intento legislativo más amplio a la fecha para afrontar la crisis en Venezuela.

Los gobiernos de Estados Unidos y alrededor de 50 países más reconocen a Guaidó como el gobernante legítimo de Venezuela, ya que consideran fraudulenta la reelección de Maduro del año pasado debido a que se impidió la postulación de candidatos opositores fuertes.