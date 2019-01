Pánico en Europa por aparición de las "piedras del hambre"

EUROPA.- Al menos doce piedras salieron a la luz al bajar el río Elba en República Checa.

Las piedras salieron a la superficie debido a consecuencias de una impresionante ola de calor, en Europa, una importante sequía tuvo como efecto que se secara los caudales de diversos ríos, así lo informó Mother Nature Network.

La piedras llevaban siglos bajo el agua, incluyen inquietantes mensajes, fueron llamadas las "piedras del hambre".

Estos son algunos mensajes puede leerse:

-"Si me ves, llora".

-"Si vuelves a ver esta piedra, llorarás, tan baja estuvo el agua en el año 1417".

- "Antes lloramos, ahora lloramos y tú llorarás".

- Lo que una vez me vieron, lloraron. Quien me vea ahora también llorará".



La piedra más antigua pertenecería al año 1417.

Los mensajes de alerta escrito en las piedras podrían tener diversos motivos. En el pasado, con la llegada del calor y sequías, es probable que hubiera problemas con las cosechas, por lo que faltaban alimentos.