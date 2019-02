Paola no escuchó las súplicas de su hijo y lo jaló hacia la muerte

Colombia.- El caso de la mujer que se lanzó al puente con su hijo de tan solo 10 años sin duda conmocionó no solamente en Colombia, de donde es originaria, si no que también impactó al mundo, ya que el caso rápidamente se difundió y causó todo tipo de opiniones, una de las cuales era porque Paola tenía muchas deudas y eso la orilló a irse por la puerta falsa, llevándose con ella a su pequeño hijo, de tan solo 10 años.

Pero muchos se preguntarán ¿quién es Paola? la madre que se tiró de un puente con su hijo en Ibagué, Colombia. Sin duda la pregunta que más se hace la población es por qué el niño, por qué se lanzó y no ella nada más, lo cual es una respuesta abierta que muchos podrán pensar que lo había hecho para no dejar a su hijo solo en el mundo, eso no lo sabemos, ya que su madre se llevó esa razón hasta su muerte.

Paola no escuchó a nadie, ella solo quería lanzarle al vacío desde el puente, a pesar que la policía, bomberos y psicólogos intentaron impedirlo, sin embargo nadie pudo, Paola ya estaba decidida y lista para morir. El hecho quedó grabado, el cual es un video que resulta desgarrador para todo aquel que lo ve, un momento triste y que ha dejado un impacto muy marcado en la sociedad.

Jessy Paola Moreno

​​

Paola tenía 30 años, y según su cuenta en Facebook estudió Administración en la Universidad Cooperativa de Colombia, Nació el 29 de diciembre de 1988, era madre soltera y profesaba el cristianimso, según se leen en sus preferencias y gustos en la red social.

Asimismo, ella indicó en Facebook que admiraba a los deportistas James Rodríguez, Mariana Pajón y David Villa.

Trabajaba como vendedora de productos comésticos de una reconocida marca y le encantaban las flores.

En Ibagué, una mujer se lanzó desde el puente La Variante con su hijo de diez años en brazos. Como Paola Moreno Cruz de 32 años y Nicolás Ceballos de 10 años de edad, fueron identificados madre e hijo, que perdieron la vida instantáneamente. #ibague #suicidio #tolima #tvcucuta pic.twitter.com/nJgQNaNkjy — Tvcúcuta.com (@TvcucutaC) 6 de febrero de 2019

En su cuenta presumía sus mejores momentos, en casi todos de ellos en compañía de su hijo, sin embargo sus problameas financieros la rebasaron, no supo que hacer y tomó la opción incorrecta, suicidarse con el amor de su vida, su hijo.

Incluso se dijo que estaba embarazada, pero ese dato no ha sido confirmado por las autoridades que llevan el caso.