Papa Francisco pide perdón a los argentinos

Argentina. El Papa Francisco envió una carta a través de la Conferencia Episcopal Argentina para disculparse con aquellos que "puedan sentirse ofendidos" con algunas de sus acciones. El mensaje se produce en momentos en que el Gobierno abrió al debate sobre la legalización del aborto y el financiamiento de los obispos.

En su mensaje, enviado al presidente de la Conferencia Episcopal Argentina, Mons. Óscar Ojea, expresa su "afecto y gratitud" y de igual forma agradece el "respetuoso saludo de las autoridades" y que:

De igual manera Francisco reconoce que el amor a su país "sigue siendo grande e intenso" y asegura rezar por su pueblo cada día. También pide perdón a "los que puedan sentirse ofendido" por alguno de sus gestos.

Aunque Dios me confió una tarea tan importante y Él me ayuda, no me libró de la fragilidad humana. Por eso puedo equivocarme como todos".