Papa Francisco expresa su dolor por muerte de padre e hija en Río Bravo

Ciudad del Vaticano.- El papa Francisco expresó su pesar el miércoles por la muerte del migrante salvadoreño y su hijita que se ahogaron en el río Bravo cuando intentaban cruzar a Estados Unidos.

“Con inmensa tristeza, el Santo Padre ha visto las imágenes del padre y su hija bebé que se ahogaron el río Bravo cuando trataban de cruzar la frontera entre México y Estados Unidos", dijo el vocero interino Alessandro Gisotti en un comunicado.

“El papa está profundamente apesadumbrado por su muerte y reza por ellos y por todos los migrantes que han perdido la vida cuando intentaban huir de la guerra y la miseria", añadió.

En todo el mundo se ha difundido la foto de los cuerpos de un hombre y su hija de 23 meses tendidos en la orilla del río Bravo cerca de Matamoros, México, al otro lado del río de Brownsville, Texas.

En declaraciones espontáneas durante su audiencia general semanal en la Plaza de San Pedro, el pontífice elogió al pueblo mexicano por ser “tan acogedor con los migrantes. Dios los bendiga". Un grupo de mexicanos aplaudió y ondeó una bandera de su país.

Francisco ha expresado frecuentemente su apoyo a los esfuerzos de México para ayudar a los migrantes, así como ha criticado a Estados Unidos por bloquearlos en la frontera. Durante una visita a la frontera en 2016, criticó al entonces candidato presidencial Donald Trump e insinuó que quien quisiera erigir un muro en la frontera “no es cristiano".

En abril, el pontífice donó 500.000 dólares a proyectos locales que dan comida y alojamiento a los migrantes.

La trágica historia del padre y su hija, de El Salvador, comenzó cuando buscaban tener una mejor condición de vida y decidieron emprender el sueño americano.

Óscar Alberto, de 25 años, y Angie Valeria, su hija de 21 meses, huían de la pobreza en El Salvador, de donde salieron en abril pasado, antes de ser hallados muertos en el río Bravo el lunes, de acuerdo con declaraciones de familiares a "El Diario de Hoy".

El joven trabajaba en una pizzería, y su esposa, Tania, dejó un trabajo en un restaurante de comida china para cuidar a su bebé.

Según el medio local, Tania llamó a la madre de Óscar para informarle de su muerte.

"No se vaya a poner mal, pero Óscar se me murió; Óscar y la niña se me ahogaron", habría dicho la mujer, de acuerdo con el relato de su cuñada al diario.